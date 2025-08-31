Theo GSMArena, chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện ra mắt chính thức (ngày 4.9), nhưng dường như mọi bí mật về chiếc Samsung Galaxy S25 FE đã hoàn toàn bị phơi bày. Một rò rỉ lớn vừa tung ra hàng loạt hình ảnh báo chí và tài liệu tiếp thị, cho chúng ta thấy toàn cảnh thiết kế, đầy đủ màu sắc và bảng cấu hình chi tiết của mẫu smartphone 'Fan Edition' được mong đợi này.

Toàn cảnh thiết kế và màu sắc chủ đạo của Galaxy S25 FE

Theo những hình ảnh mới nhất, Galaxy S25 FE sẽ được ra mắt với 4 tùy chọn màu sắc gồm xanh Navy, đen Jetblack, trắng và xanh Icyblue. Đáng chú ý, màu xanh Navy được định vị là màu sắc chủ đạo (Hero Color), hứa hẹn sẽ xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng bá của Samsung sắp tới.

Rò rỉ toàn bộ màu sắc của Galaxy S25 FE ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Bên cạnh đó, rò rỉ lần này đã xác nhận gần như toàn bộ thông số kỹ thuật của Galaxy S25 FE, cho thấy đây là một thiết bị mạnh mẽ trong phân khúc:

Màn hình : AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ (1.080 x 2.340), tần số quét 120 Hz, kính cường lực Gorilla Glass Victus+.

: AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ (1.080 x 2.340), tần số quét 120 Hz, kính cường lực Gorilla Glass Victus+. Chip xử lý : Exynos 2400.

: Exynos 2400. Bộ nhớ : RAM 8 GB, tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB.

: RAM 8 GB, tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB. Camera : Camera chính 50 MP có chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 12 MP, camera tele 8 MP zoom quang 3x có OIS và camera selfie 12 MP.

: Camera chính 50 MP có chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 12 MP, camera tele 8 MP zoom quang 3x có OIS và camera selfie 12 MP. Pin và sạc : Dung lượng pin 4.900 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 15W.

: Dung lượng pin 4.900 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 15W. Bảo mật : Cảm biến vân tay siêu âm ẩn dưới màn hình.

: Cảm biến vân tay siêu âm ẩn dưới màn hình. Phần mềm: Dự kiến sẽ chạy Android 16 và giao diện One UI 8 mới nhất ngay khi bán ra.

Samsung sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên S25 FE. Các tài liệu tiếp thị rò rỉ cho thấy tính năng AI như 'Circle to Search' và trợ lý Gemini sẽ là trọng tâm, với khả năng hoạt động liền mạch giữa các ứng dụng của Google, Samsung và bên thứ ba.

Với việc gần như mọi thông tin đều đã lộ diện, sự chú ý giờ đây sẽ đổ dồn vào sự kiện ra mắt ngày 4.9 để chờ đợi những thông tin chính thức từ Samsung.