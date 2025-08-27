Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điện thoại Galaxy đời cũ nhận tính năng cao cấp từ Galaxy S25

Kiến Văn
Kiến Văn
27/08/2025 14:21 GMT+7

Content Credentials là tính năng được giới thiệu lần đầu tiên trên dòng Galaxy S25 nhưng giờ đã được mở rộng đến các thiết bị Galaxy cũ hơn.

Theo đó, Content Credentials hiện được triển khai cho ứng dụng Gallery (phiên bản 15.6.04.2) trên các thiết bị Galaxy chạy One UI 7 trở lên thay vì phải phụ thuộc vào dòng Galaxy S25 cao cấp.

Điện thoại Galaxy đời cũ đón nhận tính năng cao cấp từ Galaxy S25 - Ảnh 1.

Content Credentials trước đây chỉ giới hạn trên dòng Galaxy S25

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Được hỗ trợ bởi C2PA, Content Credentials nhằm đảm bảo tính minh bạch nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên điện thoại Samsung. Content Credentials có thể được hiểu như một "nhãn ảo" cho nội dung, từ đó cung cấp các thông tin có thể giúp xác minh về nguồn gốc và quá trình tạo ra nội dung. Người dùng có thể kiểm tra lịch sử chỉnh sửa và thay đổi nội dung trong ứng dụng Gallery, từ đó giúp nhận diện các hình ảnh deepfake và tránh những sai sót không đáng có.

Kiểm tra nguồn gốc bức ảnh dễ dàng bằng điện thoại Galaxy

Tính năng này được tích hợp dưới dạng nút chuyển đổi chuyên dụng cho mỗi ảnh đủ điều kiện trong ứng dụng Gallery. Khi mở rộng chi tiết ảnh, người dùng sẽ thấy nút Content Credentials giúp truy cập thông tin một cách dễ dàng. Nhấn vào nút này sẽ hiển thị trạng thái của ảnh, chẳng hạn như "có chứa nội dung do AI tạo ra", cùng với công cụ hoặc phương pháp được sử dụng trong quá trình tạo, ví dụ như "Photo Assist".

Điện thoại Galaxy đời cũ đón nhận tính năng cao cấp từ Galaxy S25 - Ảnh 2.

Content Credentials sẽ giúp người dùng biết được ảnh nhận được đã qua chỉnh sửa bởi AI hay chưa

ẢNH: SAMMYFANS

Content Credentials là một bổ sung đáng hoan nghênh cho người dùng điện thoại Galaxy của Samsung, đặc biệt khi AI ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Việc xác định nội dung do AI tạo ra và nội dung thực tế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Hiện tại, tính năng này có vẻ như đang được triển khai theo hình thức máy chủ, vì vậy người dùng có thể không nhận được nút kích hoạt ngay lập tức. Thời gian cập nhật sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy và nhà mạng, với các mẫu cao cấp nhiều khả năng sẽ nhận được tính năng này trước.

Xem thêm bình luận