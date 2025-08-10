Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Người dùng kiện Microsoft vì 'khai tử' Windows 10

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/08/2025 10:55 GMT+7

Chỉ còn 2 tháng cuối cùng của Windows 10, Microsoft bất ngờ 'dính' vụ kiện từ người dùng.

Theo Tom’s Hardware, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến thời hạn Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10, một vụ kiện bất ngờ đã được đệ trình, cáo buộc gã khổng lồ công nghệ này không chỉ đơn thuần kết thúc một hệ điều hành mà còn đang thực hiện một chiến lược ép buộc người dùng nâng cấp phần cứng nhằm độc chiếm thị trường AI tạo sinh béo bở.

Người dùng nổi giận vì Microsoft 'khai tử' Windows 10

Nguyên đơn là ông Lawrence Klein ở bang California (Mỹ), đệ đơn kiện Microsoft lên Tòa án Thượng thẩm San Diego. Ông cho rằng kế hoạch "khai tử" Windows 10 vào ngày 14.10.2025 là một động thái có tính toán nhằm khiến hàng triệu máy tính trở nên lỗi thời, buộc người dùng phải mua thiết bị mới được tối ưu hóa cho các phần mềm AI như Copilot, vốn được tích hợp sẵn trên Windows 11.

Người dùng kiện Microsoft vì dám… khai tử Windows 10 - Ảnh 1.

Windows 10 sắp bị 'khai tử' vào tháng 10 năm nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Vấn đề cốt lõi của vụ kiện nằm ở chỗ, dù việc nâng cấp lên Windows 11 là miễn phí, hàng triệu máy tính hoàn toàn đủ mạnh để sử dụng lại không thể thực hiện được do thiếu một yêu cầu phần cứng bắt buộc là chip bảo mật TPM 2.0.

Điều này đẩy người dùng vào thế khó với những lựa chọn hạn hẹp:

  • Mua gói gia hạn: Trả 30 USD cho chương trình cập nhật mở rộng (ESU) để được hỗ trợ thêm 1 năm, nhưng lại bị bắt buộc phải có tài khoản Microsoft - điều mà nhiều người dùng trung thành của Windows 10 luôn từ chối.
  • Mua máy mới: Đây là giải pháp tốn kém nhất mà nhiều người buộc phải lựa chọn.
  • Từ bỏ hệ sinh thái: Một bộ phận người dùng đang cân nhắc chuyển hẳn sang các hệ điều hành mã nguồn mở như Linux.

Trong đơn kiện, ông Klein đưa ra một yêu cầu chưa từng có tiền lệ là buộc Microsoft phải tiếp tục hỗ trợ miễn phí cho Windows 10 cho đến khi thị phần của hệ điều hành này giảm xuống dưới 10% tổng số người dùng Windows.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng vụ kiện này khó có thể đi đến kết quả cuối cùng trước thời hạn tháng 10. Với nguồn lực tài chính gần như vô hạn và một đội quân luật sư hùng hậu, Microsoft được dự đoán sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng, thậm chí có thể lên đến Tòa án Tối cao.

Dù kết quả ra sao, vụ kiện của ông Klein cũng đã gióng lên một hồi chuông, đại diện cho tiếng nói của hàng triệu người dùng đang cảm thấy bị mắc kẹt bởi các quyết định của những gã khổng lồ công nghệ trong kỷ nguyên AI mới.

