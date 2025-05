Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng nhất trên thiết bị Glaxy sắp được sửa?

Theo Android Authority, tính năng Secure Folder trên điện thoại và máy tính bảng Samsung Galaxy, vốn được nhiều người tin dùng để ẩn giấu ứng dụng và tệp tin nhạy cảm, từ lâu đã tồn tại một 'điểm yếu' khiến người dùng không khỏi lo lắng về nguy cơ rò rỉ thông tin riêng tư. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất đang dấy lên hy vọng rằng phiên bản One UI 8 sắp tới có thể sẽ mang đến một giải pháp triệt để giải quyết lỗ hổng này, bằng cách học hỏi từ chính Google.

One UI 8 sẽ khắc phục lỗ hổng bảo mật của tính năng Secure Folder?

Từ lâu, dù Samsung không công khai thừa nhận, cộng đồng người dùng đã phát hiện ra rằng một số ứng dụng và hình ảnh được cất giữ cẩn thận trong tính năng Secure Folder vẫn có khả năng bị 'nhìn thấy' từ bên ngoài.

Tính năng Secure Folder trên One UI 7 tồn tại lỗ hổng đáng lo ngại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY GURU

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở cách thức hoạt động của tính năng này. Samsung hiện tại tạo ra một hồ sơ 'Work' riêng biệt cho Secure Folder. Mặc dù dữ liệu về lý thuyết được đóng gói an toàn, các thành phần hệ thống Android như trình chọn ảnh và Permission Controller vẫn có khả năng truy cập và vô tình làm lộ nội dung này trong một số tình huống nhất định.

Để giải quyết vấn đề tương tự trên nền tảng của mình, Google đã giới thiệu tính năng Private Space cùng với Android 15. Đây không chỉ là một tên gọi khác, mà là một hồ sơ người dùng riêng tư 'Private' được thiết kế với cơ chế bảo mật cao hơn. Khi hồ sơ này bị khóa, nó sẽ hoàn toàn bị ẩn khỏi trình chọn ảnh, Permission Controller và các giao diện hệ thống khác, đảm bảo tính riêng tư gần như tuyệt đối.

Theo một rò rỉ từ tài khoản DevOfIpos trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), gã khổng lồ Hàn Quốc dường như sẽ tích hợp chính API Private Space vào Secure Folder trên One UI 8. Điều này có nghĩa là Secure Folder sẽ không còn dựa trên hồ sơ 'Work' dễ bị khai thác.

Một thay đổi quan trọng đi kèm là khi Secure Folder ở trạng thái ẩn, các ứng dụng bên trong sẽ hoàn toàn không hoạt động và không gửi bất kỳ thông báo nào. Giải pháp này hứa hẹn tăng cường đáng kể khả năng bảo mật, dù có thể gây thêm chút bất tiện nhỏ khi truy cập.

Hiện tại, thời điểm ra mắt chính thức của One UI 8 vẫn còn là một ẩn số. Mặc dù có thông tin bản phát hành ổn định của Android 16 sắp trình làng, người dùng vẫn chưa thể quá lạc quan. Việc triển khai chậm trễ của One UI 7 trước đó đã khiến nhiều người không dám kỳ vọng vào một lộ trình cập nhật nhanh chóng cho One UI 8. Dù vậy, hy vọng về một Secure Folder thực sự bảo mật trên các thiết bị Galaxy vẫn rất đáng để chờ đợi.