One UI 8 khắc phục nhược điểm lớn của One UI 7

Theo PhoneArena, sau một quá trình triển khai One UI 7 gặp không ít trục trặc và trì hoãn, có vẻ như Samsung đang muốn sửa sai nhanh chóng khi những thông tin đầu tiên về One UI 8 đã bắt đầu rò rỉ. Giao diện người dùng mới dựa trên Android 16 này được cho là đang phát triển tích cực, với những tinh chỉnh nhằm khắc phục điểm yếu của phiên bản tiền nhiệm và mang lại cải tiến đáng giá, đặc biệt cho dòng điện thoại gập Galaxy Z Flip.

One UI 8 khắc phục nhiều lỗi phiền toái, tối ưu trải nghiệm

Theo các rò rỉ từ cộng đồng công nghệ, đáng chú ý là từ người dùng X Gamer Omega, One UI 8 hứa hẹn mang đến hiệu ứng đóng ứng dụng mượt mà hơn đáng kể. Khác với One UI 7, việc thoát nhanh nhiều ứng dụng liên tiếp sẽ không còn làm gián đoạn đột ngột hiệu ứng của ứng dụng trước đó - một tinh chỉnh nhỏ nhưng góp phần nâng cao sự mượt mà tổng thể.

One UI 8 sẽ khắc phục những nhược điểm cố hữu của One UI 7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Quan trọng hơn, một thiếu sót lớn gây khó chịu cho người dùng Galaxy Z Flip dường như sẽ được giải quyết, đó là tính năng Now Bar trên màn hình phụ. Hiện tại, Now Bar trên One UI 7 chỉ hoạt động ở màn hình chính bên trong của Z Flip 6. Điều này làm giảm đi sự tiện dụng của màn hình phụ. Rò rỉ mới nhất cho thấy One UI 8 sẽ đưa Now Bar ra màn hình ngoài, cho phép người dùng liếc nhanh thông tin và điều khiển cơ bản mà không cần mở máy, đúng với tinh thần của dòng điện thoại gập vỏ sò.

Những cải tiến này, đặc biệt là Now Bar trên màn hình phụ, được xem là sự chuẩn bị hoàn hảo cho thế hệ điện thoại gập sắp tới của Samsung, dự kiến là Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7, có thể ra mắt trong sự kiện Unpacked vào khoảng đầu tháng 7.

Một điểm đáng chú ý là tin đồn về việc Samsung có thể phá lệ, trang bị One UI 8 cho bộ đôi gập này ngay khi xuất xưởng, thay vì đợi đến dòng Galaxy S26 như thường lệ. Nếu điều này thành sự thật, đây có thể là nỗ lực của Samsung nhằm xoa dịu người dùng sau những thất vọng về việc cập nhật Android 15 và One UI 7 diễn ra chậm trễ hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Sự kiện Unpacked tháng 7 vì thế càng thêm phần hấp dẫn, không chỉ chờ đợi những nâng cấp phần cứng được đồn đoán cho Z Fold 7 (chip Snapdragon 8 Elite, mỏng hơn, camera 200 MP) và Z Flip 7 (chip Exynos 2500, màn hình phụ và pin lớn hơn), mà còn để xem liệu Samsung có thực sự mang đến One UI 8 sớm hơn dự kiến, mang lại trải nghiệm tối ưu ngay từ đầu cho những chiếc flagship gập được mong đợi này hay không.