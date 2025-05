One UI 8 giúp bổ sung 12 GB RAM ảo

Theo báo cáo mới nhất, bản cập nhật One UI 8 mà Samsung đang triển khai sẽ cung cấp cho người dùng tùy chọn bổ sung RAM ảo lên đến 12 GB, điều này giúp cải thiện hiệu suất ứng dụng điện thoại một cách tiện lợi.

Bộ nhớ RAM trên Galaxy S25 Ultra tại Việt Nam có thể nâng lên đến 24 GB nhờ One UI 8 ẢNH: REUTERS

Ở phiên bản One UI 7 hiện tại, người dùng có thể chọn dung lượng lưu trữ cho RAM ảo với các tùy chọn 2 GB, 4 GB, 6 GB hoặc 8 GB. Việc tăng dung lượng RAM ảo giúp người dùng mở nhiều ứng dụng hơn, mặc dù nó cũng có thể làm giảm không gian trống trên thiết bị.

Không phải mọi thiết bị One UI 8 đều có thể thêm 12 GB RAM ảo

Giờ đây, báo cáo từ nguồn tin @DalglishGX trên mạng xã hội X cho biết, One UI 8 sẽ cho phép người dùng điện thoại Galaxy phân bổ 12 GB RAM ảo thông qua tính năng RAM Plus, tuy nhiên điều này sẽ chỉ được áp dụng cho các thiết bị Galaxy đã được trang bị 12 GB RAM vật lý. Chẳng hạn, Galaxy S25 Ultra tại Việt Nam có thể bổ sung thêm đến 12 GB dung lượng lưu trữ làm RAM ảo do đó có sẵn RAM 12 GB, có nghĩa Galaxy S25 Ultra sẽ nhận được tổng cộng đến 24 GB bộ nhớ RAM khi tính năng RAM Plus hoạt động.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Một lưu ý là thông tin nói trên vẫn chưa được Samsung xác nhận, vì vậy người dùng nên thận trọng. Tuy nhiên, người dùng vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng vào khả năng bổ sung tùy chọn RAM ảo 12 GB thông qua RAM Plus trên One UI 8.

Bên cạnh tính năng RAM Plus, One UI 8 cũng dự kiến sẽ mang đến nhiều cải tiến về giao diện và trải nghiệm người dùng. Samsung có thể phát hành phiên bản beta của One UI 8 sớm hơn dự kiến, vào quý 3/2025, với phiên bản chính thức ra mắt vào quý 4/2025.