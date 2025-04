Hé lộ thời điểm Samsung phát hành One UI 8

Samsung dự kiến sẽ giới thiệu hai mẫu điện thoại gập mới, Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Fold 7, tại sự kiện Unpacked diễn ra ở New York (Mỹ) vào đầu tháng 7. Cả hai thiết bị này sẽ được trang bị giao diện người dùng One UI 8 dựa trên Android 16.

One UI 8 sẽ đến sớm với nhiều người dùng thiết bị Galaxy ẢNH: 9TO5GOOGLE

Việc ra mắt One UI 8 cùng lúc với các điện thoại gập cho phép Samsung mang trải nghiệm Android 16 cho người dùng trước khi dòng Pixel 10 được Google ra mắt vào tháng 8.

Mặc dù các tính năng cụ thể của One UI 8 vẫn chưa được công bố nhưng Android 16 hứa hẹn sẽ cải thiện hỗ trợ chế độ máy tính để bàn, tăng cường các tính năng sức khỏe và bổ sung các công cụ chống trộm. Các bản rò rỉ phần mềm gần đây cho thấy những thay đổi trong giao diện người dùng và các ứng dụng được thiết kế lại.

One UI 8 sẽ triển khai với tốc độ nhanh chóng

Được biết, Android 16 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6, sớm hơn so với lịch trình phát hành vào mùa thu như thường lệ và Samsung đang nỗ lực để đồng bộ hóa One UI 8 với thời điểm này. Hiện tại, One UI 8 đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Một danh sách bị rò rỉ từ Geekbench cho thấy Galaxy Z Flip 6 đã chạy Android 16 và phần mềm thử nghiệm cũng đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung dành cho dòng Galaxy S25.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Dòng Galaxy S25 có thể nhận được One UI 8 ngay sau khi các thiết bị gập thế hệ mới được phát hành. Việc Samsung quyết định phát hành One UI 8 sớm hơn cho thấy hãng đang phản hồi tích cực trước ý kiến của người dùng và lịch trình phát hành của Google.

Ngoài ra, điều này có thể đồng nghĩa với việc các thiết bị cũ hơn, như dòng Galaxy S24 và S23, sẽ nhận được các bản cập nhật One UI 8 nhanh hơn. Người hâm mộ Galaxy hy vọng điều này sẽ dẫn đến việc triển khai One UI 8 mượt mà hơn trên các thiết bị Galaxy, không giống như những gì đã xảy ra với One UI 7.

Hiện Samsung chưa công bố thông tin chính thức về One UI 8 hoặc ngày ra mắt của các điện thoại gập mới.