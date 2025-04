Người dùng Galaxy bắt đầu nhận One UI 7 được chờ đợi

Đúng như hứa hẹn, Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 7 ổn định cho các mẫu Galaxy cao cấp cũ vào ngày 7.4. Theo Samsung, bản cập nhật hiện đã có mặt trên dòng Galaxy S24 tại Hàn Quốc, thị trường quê nhà của công ty. Các thị trường toàn cầu khác, ngoại trừ Mỹ và Canada, cũng sẽ sớm nhận được bản cập nhật này.

One UI 7 đã chính thức triển khai đến các thiết bị Galaxy cao cấp cũ ẢNH: ANDROID POLICE

Những người dùng đã tham gia thử nghiệm One UI 7 beta sẽ nhận được bản cập nhật trước. Kích thước của bản cập nhật sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc người dùng đã cài đặt phiên bản beta hay là lần đầu tiên cài đặt One UI 7. Cụ thể, bản cập nhật One UI 7 ổn định cho Galaxy S24 có số bản dựng S928NKSU4BYCG, S928NOKR4BYCG hoặc S928NKSU4BYCG.

One UI 7 không chỉ có trên dòng Galaxy S24

Trong đợt phát hành đầu tiên, One UI 7 cũng sẽ được triển khai cho Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6. Các thiết bị tiếp theo trong danh sách nhận bản cập nhật One UI 7 bao gồm dòng Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, dòng Galaxy Tab S10 và Galaxy Tab S9. Thời gian cụ thể cho các thiết bị này vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Đối với người dùng tại Mỹ và Canada, họ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để trải nghiệm phiên bản ổn định của One UI 7. Samsung đã xác nhận bản cập nhật sẽ có mặt tại Mỹ vào ngày 10.4 và tại Canada vào ngày 11.4.

Để kiểm tra xem điện thoại đã nhận được bản cập nhật One UI 7 hay chưa, người dùng hãy vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật. Lưu ý rằng thời gian phát hành bản cập nhật có thể khác nhau tùy theo từng thị trường, vì vậy người dùng có thể không thấy bản cập nhật ngay lập tức.