Những smartphone Galaxy đầu tiên chạy One UI 8

Samsung đang đối mặt với sự không hài lòng từ hàng triệu người dùng smartphone Galaxy khi việc triển khai bản cập nhật One UI 7 diễn ra chậm chạp. Tuy nhiên điều này sẽ không còn xảy ra với One UI 8 sắp tới.

One UI 8 được phát triển dựa trên nền tảng Android 16 ẢNH: SAM LOVER

Thông thường, Samsung được biết đến là một nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) phát hành các bản cập nhật Android một cách nhanh chóng, tương tự như Google với các thiết bị Pixel. Chính vì vậy, sự trì hoãn của One UI 7 thực sự là nỗi thất vọng.

Khi mà Google gần hoàn tất việc phát hành Android 16 cho các thiết bị Pixel, Samsung vẫn chưa thể triển khai One UI 7 dựa trên Android 15 đến các thiết bị của mình. Cụ thể, One UI 7 dự kiến chỉ được triển khai vào ngày 7.4 cho các dòng Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 và Z Flip6, trong khi các thiết bị khác sẽ dần nhận bản cập nhật này.

One UI 8 không mang nhiều cải tiến nhưng vô cùng quan trọng

Với những gì xảy ra, Samsung xem One UI 8 vô cùng quan trọng trong kế hoạch lấy lại niềm tin của khách hàng, thậm chí tạo ra một bất ngờ lớn. Theo báo cáo từ SamMobile, công ty có thể sẽ ra mắt Galaxy Z Flip7 và Galaxy Z Fold7 với One UI 8 dựa trên Android 16 ngay khi xuất xưởng. Nếu thông tin chính xác, việc triển khai One UI 8 cho các thiết bị khác có thể diễn ra nhanh chóng hơn so với One UI 7.

Samsung quyết tăng doanh số điện thoại gập

Báo cáo cho thấy, Galaxy Z Flip7 và Z Fold7 dự kiến sẽ được giới thiệu vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, chỉ vài tuần sau khi Google công bố Android 16 ổn định tại sự kiện I/O 2025 diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 21.5.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Samsung có kế hoạch tổ chức chương trình beta cho One UI 8 hay không. Nếu có, không bất ngờ nếu dòng Galaxy S25 sẽ là những sản phẩm đầu tiên được trải nghiệm bản beta này.

Về thiết kế, Galaxy Z Flip7 dự kiến sở hữu màn hình tràn viền như dòng Moto Razr Ultra, còn phiên bản Galaxy Z Flip7 FE giá rẻ sẽ có màn hình dạng vỏ sò. Galaxy Z Fold7 sẽ giữ thiết kế tương tự như Galaxy Z Fold6 nhưng mỏng hơn và có màn hình lớn hơn.