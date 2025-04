One UI 8.5 mới thực sự là 'bom tấn' nâng cấp từ Samsung

Theo Digital Trends, sau một khởi đầu đầy trắc trở với bản cập nhật One UI 7, với việc trì hoãn và nhiều lỗi nghiêm trọng khiến người dùng chán ngán, cộng đồng Samsung Fan cuối cùng cũng có thể tạm yên tâm khi phiên bản này đã ổn định. Tuy nhiên, giữa lúc sự chú ý bắt đầu đổ dồn về One UI 8, những thông tin rò rỉ mới nhất lại đang vẽ nên một bức tranh tương lai đầy bất ngờ, rằng rất có thể One UI 8.5 mới là tâm điểm của sự nâng cấp đáng giá.

Đột phá nâng cấp sẽ đến từ phiên bản One UI 8.5? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MIX VALE

Samsung sẽ có bước ngoặt lớn trên phiên bản One UI 8.5?

Theo Android Authority và chuyên gia rò rỉ tin Tarun Vats, Samsung dường như không chỉ dừng lại ở One UI 8. Có vẻ như One UI 8, dự kiến ra mắt cùng bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 vào cuối năm nay, sẽ chỉ là một bản cập nhật 'khiêm tốn', tập trung vào cải thiện hiệu năng và sửa lỗi hơn là mang đến tính năng mới đột phá.

Thay vào đó, 'bom tấn' thực sự có thể nằm ở One UI 8.5. Các nguồn tin cho biết Samsung đã bắt tay vào phát triển phiên bản này và dự kiến phát hành ngay sau One UI 8, có khả năng ra mắt cùng dòng flagship Galaxy S26 vào đầu năm 2026. Đây được cho là bản cập nhật sẽ mang đến tất cả những tính năng hấp dẫn mà người dùng mong đợi.

Thông tin này càng có cơ sở khi trang Sammypolice tuyên bố đã phát hiện các tham chiếu về sự tồn tại của One UI 8.5 ngay trong mã nguồn của Samsung. Nếu điều này là sự thật, nó sẽ đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của cách đặt tên phiên bản '.5', vốn đã bị Samsung tạm dừng kể từ One UI 2.5 ra mắt vào năm 2020. Sự trở lại này gợi ý về một quy mô nâng cấp đáng kể, xứng đáng với một tên gọi riêng biệt.

Nhìn lại hành trình sóng gió của One UI 7 - từ việc phát hành chậm trễ, được yêu thích ban đầu, rồi lại bị tạm dừng đột ngột do lỗi khóa màn hình nghiêm trọng trên Galaxy S24 - người dùng có lý do để kỳ vọng vào một tương lai phần mềm ổn định và nhiều cải tiến hơn. Việc One UI 8.5 được đồn đoán là một bản nâng cấp lớn mang lại nhiều hy vọng.

Nhìn chung, tất cả hiện vẫn chỉ là thông tin rò rỉ. Cộng đồng vẫn cần chờ đợi những thông báo chính thức từ Samsung. Tuy nhiên, viễn cảnh về một One UI 8.5 đột phá chắc chắn đang khiến cộng đồng người dùng Samsung trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.