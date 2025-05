Samsung chuẩn bị tung One UI 8 Beta vào tháng 6

Theo SamMobile, cộng đồng người dùng điện thoại Samsung Galaxy đang có lý do để trông ngóng, khi những tin đồn mới nhất cho thấy chương trình thử nghiệm One UI 8 Beta có thể được khởi động sớm hơn dự kiến, nhiều khả năng là ngay trong tháng 6. Nếu thông tin này chính xác, người dùng các dòng máy đủ điều kiện sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm những tính năng đầu tiên của One UI mới dựa trên nền tảng Android 16.

Rộ tin đồn One UI 8 sẽ có bản Beta ngay trong tháng 6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

One UI 8 Beta có thể phát hành ngay trong tháng sau

Thông tin về việc One UI 8 đang được Samsung thử nghiệm nội bộ đã xuất hiện từ trước. Việc chương trình Beta có thể bắt đầu vào tháng 6, theo một số nguồn tin như leaker (người cung cấp tin tức rò rỉ) công nghệ @tarunvats33, được xem là khá hợp lý. Lý do là bởi Samsung được cho là đang đặt mục tiêu phát hành phiên bản One UI 8 chính thức sớm hơn thường lệ, có thể vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay. Việc khởi động chương trình Beta sớm sẽ cho phép Samsung có đủ thời gian, khoảng vài tháng, để người dùng thử nghiệm rộng rãi và hãng khắc phục các lỗi phát sinh trước khi tung ra bản cập nhật công khai.

Động thái đẩy nhanh tiến độ này được cho là nỗ lực của Samsung nhằm đưa chu kỳ cập nhật phần mềm lớn hằng năm của mình trở lại đúng quỹ đạo, sau khi quá trình phát hành One UI 7 gặp một số chậm trễ. Có vẻ như hãng đã không còn đủ thời gian để tung ra một bản cập nhật nhỏ One UI 7.1 riêng biệt như dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là One UI 8 có thể không mang lại nhiều thay đổi đột phá như con số '8' gợi ý. Dựa trên các bản dựng thử nghiệm sớm mà một số nguồn tin đã tiếp cận, phiên bản mới này về cơ bản được mô tả là "One UI 7.1 cải trang thành One UI 8". Điều này có nghĩa là những cải tiến nhỏ, những tinh chỉnh dự kiến cho bản 7.1 sẽ được Samsung đóng gói và gọi chung là One UI 8. Người dùng vì vậy có lẽ không nên quá kỳ vọng vào những thay đổi lớn về giao diện hay các tính năng mang tính cách mạng.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về lịch trình One UI 8 Beta. Thông thường, hãng sẽ chỉ công bố chương trình thử nghiệm vài ngày trước khi nó chính thức mở cửa đăng ký cho người dùng.