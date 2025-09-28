One UI 8.5 giúp tăng gấp đôi thời lượng pin chỉ bằng một cú chạm

Theo Sammy Fans, một thông tin rò rỉ đáng chú ý về One UI 8.5 đang khiến cộng đồng công nghệ xôn xao, hứa hẹn một cuộc cách mạng cho tính năng Power Saving (Tiết kiệm pin) trên các thiết bị Galaxy, có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng lên gần gấp đôi.

One UI 8.5 sẽ định nghĩa lại cách tiết kiệm pin trên điện thoại Samsung

Theo một ảnh chụp màn hình được cho là của One UI 8.5, Samsung dường như đang từ bỏ cơ chế bật/tắt chế độ Tiết kiệm pin đã quá quen thuộc. Thay vào đó, hãng sẽ giới thiệu một hệ thống 'thông minh' hơn với hai cấu hình riêng biệt, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả vượt trội.

Điểm nhấn lớn nhất của sự thay đổi này là việc phân tách Power Saving pin thành hai tùy chọn riêng biệt, mỗi tùy chọn phục vụ cho một nhu cầu sử dụng khác nhau:



Chế độ Tiêu chuẩn (Standard) : Đây là cấu hình cân bằng, được thiết kế để sử dụng hằng ngày. Nó sẽ giới hạn một cách thông minh các hoạt động nền như sử dụng mạng, đồng bộ hóa và kiểm tra vị trí. Người dùng vẫn có thể tùy chỉnh thêm các giới hạn khác mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm chung.

Chế độ Tối đa (Maximum): Khi cần kéo dài thời gian sử dụng pin đến mức cực hạn, đây sẽ là lựa chọn tối ưu. Chế độ này sẽ hoạt động một cách 'mạnh tay', giới hạn gần như toàn bộ hoạt động nền và thông báo, chỉ chừa lại các ứng dụng thiết yếu do người sử dụng lựa chọn.

Điều ấn tượng nhất từ hình ảnh rò rỉ chính là khả năng kéo dài thời gian sử dụng pin ước tính:

Không bật chế độ tiết kiệm pin: 13 giờ 5 phút

Bật chế độ Standard: 15 giờ 25 phút (tăng hơn 2 giờ)

Bật chế độ Maximum: 1 ngày 6 giờ (gần gấp đôi)

Những con số này cho thấy chế độ ‘Maximum’ có thể là vị cứu tinh thực sự, giúp người dùng duy trì kết nối trong những chuyến đi dài hoặc khi không có bộ sạc bên cạnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây mới chỉ là thông tin rò rỉ từ một bản dựng chưa chính thức của One UI 8.5. Dự kiến, phần mềm mới này sẽ được trình làng cùng với dòng flagship Galaxy S26 và các thiết bị Galaxy đủ điều kiện sẽ bắt đầu nhận được bản cập nhật vào khoảng quý 2/2026.