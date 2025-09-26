Galaxy S26 Ultra nâng cấp lên sạc 60W sau nhiều năm chờ đợi

Theo Android Police, khi thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 1.2026 đang đến gần, một trong những nâng cấp được mong chờ nhất trên Galaxy S26 Ultra vừa được hâm nóng trở lại. Theo chuyên gia rò rỉ uy tín Ice Universe, Samsung cuối cùng cũng sẽ từ bỏ công suất sạc 45W quen thuộc để mang đến cho người dùng tốc độ 60W ấn tượng hơn.

Galaxy S26 Ultra rục rịch nâng tốc độ sạc lên 60W

Trong nhiều năm, tốc độ sạc 45W đã trở thành một 'đặc điểm nhận dạng' có phần gây thất vọng trên các dòng smartphone Ultra cao cấp nhất của Samsung. Giữa bối cảnh các đối thủ liên tục đẩy giới hạn công suất sạc lên ba con số, việc Samsung vẫn trung thành với con số 45W được xem là một điểm trừ lớn trên một thiết bị có giá hàng chục triệu đồng.

Samsung sắp nâng cấp sạc nhanh cho mẫu Galaxy S26 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Tuy nhiên, giới hạn này có thể sắp bị phá vỡ. Mới đây, chuyên gia rò rỉ hàng đầu về Samsung là Ice Universe đã một lần nữa khẳng định rằng Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công suất sạc 60W. Đây là một thông tin đáng hoan nghênh, thổi bùng lại hy vọng cho cộng đồng người hâm mộ Samsung.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tin đồn này xuất hiện. Câu chuyện về tốc độ sạc của S26 Ultra đã khiến người dùng nhiều phen vui mừng lẫn thất vọng. Cụ thể, vào tháng 6, Ice Universe khởi xướng tin đồn với thông tin S26 Ultra sẽ có sạc "nhanh hơn 45W", sau đó nhiều nguồn tin cho rằng nâng cấp sẽ không đáng kể. Nhưng sau đó, hy vọng gần như bị dập tắt khi dữ liệu từ một cơ quan chứng nhận Trung Quốc có vẻ xác nhận lại con số 45W. Cho đến hiện tại, với độ uy tín đã được kiểm chứng của Ice Universe, tin vui một lần nữa trở lại khi khẳng định con số cuối cùng sẽ là 60W.

Việc nâng cấp tốc độ sạc cho Galaxy S26 Ultra không chỉ là tin vui cho những ai dự định sở hữu chiếc máy này. Trong hệ sinh thái của Samsung, dòng Ultra luôn là "thiết bị tiên phong", những nâng cấp phần cứng lớn thường xuất hiện trên dòng máy này trước khi được phổ biến xuống các sản phẩm khác. Do đó, việc S26 Ultra có sạc 60W có thể mở đường cho một thế hệ điện thoại Galaxy với tốc độ sạc được cải thiện toàn diện trong tương lai.

Tất nhiên, mọi thông tin vẫn chỉ dừng ở mức độ tin đồn cho đến khi Samsung chính thức công bố sản phẩm. Nhưng đây chắc chắn là một trong những nâng cấp mà người dùng mong đợi sẽ trở thành sự thật nhất.