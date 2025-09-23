Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lộ 'vũ khí' giúp Galaxy S26 lật đổ ngôi vương của iPhone 17

Phong Đỗ
Phong Đỗ
23/09/2025 14:36 GMT+7

Galaxy S26 đang nắm giữ công nghệ video nào để thách thức sự thống trị của iPhone?

Theo Android Authority, trong cuộc đua công nghệ không hồi kết, ngôi vương về khả năng quay video trên smartphone từ lâu thuộc về iPhone của Apple. Tuy nhiên, trật tự này có thể sắp bị lung lay khi những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung đang ấp ủ một vũ khí chiến lược trên Galaxy S26, hứa hẹn sẽ thách thức trực diện, thậm chí 'soán ngôi' của iPhone 17 Pro.

Công nghệ video trên Galaxy S26 sẽ khiến các nhà làm phim kinh ngạc

Theo một báo cáo từ chuyên trang Sammy Guru, Samsung đang lên kế hoạch trang bị cho Galaxy S26 một 'vũ khí' hoàn toàn mới mang tên APV (Advanced Professional Video). Đây là một codec video chuyên nghiệp, được thiết kế để giải quyết bài toán cố hữu của các nhà sáng tạo nội dung về chất lượng và dung lượng. APV cho phép quay video với chất lượng gần như không mất dữ liệu (near-lossless), giảm thiểu tối đa hiện tượng vỡ hạt nhưng lại chiếm ít dung lượng hơn đáng kể so với các định dạng RAW truyền thống.

Lộ 'vũ khí bí mật' giúp Galaxy S26 lật đổ ngôi vương của iPhone 17 - Ảnh 1.

Galaxy S26 sẽ mang đến đột phá về công nghệ quay video

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đi sâu vào chi tiết kỹ thuật, sức mạnh của APV thực sự đáng gờm. Codec này hỗ trợ quay video màu 12-bit và sử dụng kỹ thuật lấy mẫu màu 4:4:4 cao cấp. Nói một cách dễ hiểu, màu sắc được ghi lại sẽ trung thực, có chiều sâu và ít bị suy hao nhất qua các khâu hậu kỳ, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với việc chỉnh màu chuyên nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, APV còn tích hợp công nghệ 'frame tiling', cho phép chia nhỏ từng khung hình để xử lý song song. Điều này không chỉ giúp bảo toàn chất lượng video qua nhiều lần chỉnh sửa mà còn hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu suất làm việc trên các ứng dụng hậu kỳ.

Samsung dường như đang nhắm thẳng vào giới người dùng chuyên nghiệp khi có kế hoạch hỗ trợ APV cho cả chế độ quay LOG và HDR. Đặc biệt, việc hỗ trợ các LUT tùy chỉnh (bảng tra cứu màu) sẽ mở ra một chân trời sáng tạo vô tận, cho phép người dùng áp dụng các bộ lọc màu điện ảnh phức tạp ngay trên video gốc, tạo ra những thước phim mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Để hoàn thiện hệ sinh thái video chuyên nghiệp, Samsung cũng được cho là đang phát triển thêm nhiều tùy chọn tốc độ khung hình mới như 25 FPS, 50 FPS và 100 FPS ở độ phân giải 4K, đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành điện ảnh và truyền hình.

Dù mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhưng những động thái này cho thấy Samsung không còn muốn đứng sau Apple trong cuộc chiến về video. Nếu những thông tin này trở thành sự thật, Galaxy S26 sẽ không chỉ là một chiếc smartphone cao cấp, mà còn là một cỗ máy quay phim di động mạnh mẽ, đủ sức làm thay đổi cuộc chơi và khiến các nhà sáng tạo nội dung phải nghiêm túc cân nhắc.

