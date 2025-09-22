Thời lượng pin thực tế của iPhone 17 Pro Max bỏ xa Galaxy S25 Ultra

Theo WCCF Tech, ngay sau khi dòng iPhone 17 lên kệ, câu hỏi lớn nhất mà người dùng quan tâm đã có lời giải đáp. Trong một bài kiểm tra thực tế khắc nghiệt, iPhone 17 Pro Max đã chứng tỏ mình là một 'quái vật' về thời lượng pin, không chỉ vượt qua thế hệ tiền nhiệm mà còn bỏ xa đối thủ sừng sỏ nhất từ Samsung.

iPhone 17 Pro Max mang đến bước nhảy vọt về pin

Kênh YouTube công nghệ uy tín Mrwhosetheboss vừa công bố kết quả bài kiểm tra pin thực tế của loạt flagship hàng đầu năm 2025. Không ngoài dự đoán, iPhone 17 Pro Max đã giành lấy ngôi vương với thành tích ấn tượng khi đạt 13 giờ sử dụng liên tục trước khi cạn pin.

Con số này đã chính thức biến Galaxy S25 Ultra (với 11 giờ 50 phút) thành 'cựu vương'. Đáng chú ý, nó còn vượt qua tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max (12 giờ 15 phút) tới 45 phút - một khoảng thời gian đủ để người dùng yên tâm sử dụng không lo sập nguồn.

Thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max vượt mặt Galaxy S25 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước nhảy vọt về pin năm nay đến từ sự kết hợp của ba yếu tố then chốt gồm một viên pin có dung lượng lớn hơn, hệ thống tản nhiệt được cải thiện đáng kể và quan trọng nhất là hiệu suất vượt trội của con chip A19 Pro mới. Apple đã không chỉ hứa hẹn trên giấy tờ mà đã thực sự mang lại một nâng cấp có ý nghĩa cho người dùng.

Một chi tiết thú vị là phiên bản được Mrwhosetheboss sử dụng là máy bán tại thị trường Anh, vốn vẫn còn khe SIM vật lý. Theo Apple, các mẫu máy chỉ dùng eSIM tại Bắc Mỹ có không gian để chứa viên pin lớn hơn một chút, có nghĩa là thời lượng sử dụng thực tế của chúng thậm chí còn có thể tốt hơn nữa.

Tuy nhiên, kết quả không mấy khả quan cho các mẫu máy còn lại. Phiên bản iPhone Air với thiết kế siêu mỏng đã phải 'đầu hàng' sớm nhất chỉ sau 7 giờ 18 phút. Trong khi đó, iPhone 17 thường và iPhone 17 Pro có kết quả tốt hơn, lần lượt đạt 10 giờ 28 phút và 10 giờ 48 phút.

Điều làm nên giá trị của bài kiểm tra này là nó mô phỏng chính xác cách người dùng sử dụng điện thoại hằng ngày, từ lướt mạng xã hội, làm việc trên Slack, quay video cho đến nghe nhạc. Đây là một thử thách tiêu hao pin hơn rất nhiều so với việc chỉ phát lại video trong phòng thí nghiệm, khiến con số 13 giờ của Pro Max càng thêm thuyết phục.

Với kết quả này, iPhone 17 Pro Max hiện là nhà vô địch không thể tranh cãi về thời lượng pin trên thị trường flagship. Giờ đây, mọi con mắt sẽ đổ dồn về Samsung và con chip Exynos 2600 2 nm được đồn đoán sẽ trang bị cho Galaxy S26 Ultra vào năm sau, để xem liệu họ có thể đòi lại ngôi vị của mình hay không.