Công nghệ

Galaxy S26 Ultra sẽ có màn hình sáng kỷ lục, bỏ xa bản Pro và Edge

Phong Đỗ
Phong Đỗ
22/09/2025 10:05 GMT+7

Galaxy S26 Ultra sẽ định nghĩa lại chuẩn màn hình flagship sau 3 năm trì trệ?

Theo Sammy Fans, mặc dù dòng Galaxy S25 vẫn còn rất mới, những thông tin đầu tiên về thế hệ kế nhiệm đã bắt đầu rò rỉ. Một báo cáo độc quyền từ Hàn Quốc vừa tiết lộ Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị một cuộc cách mạng về công nghệ hiển thị, hứa hẹn mang lại độ sáng và hiệu quả năng lượng chưa từng có.

Galaxy S26 Ultra ra mắt với công nghệ hiển thị đột phá

Theo nguồn tin từ trang ETNews, Samsung Electronics và Samsung Display đã đi đến thống nhất cuối cùng về thông số màn hình cho mẫu flagship đầu bảng năm 2026. Cụ thể, Galaxy S26 Ultra sẽ là thiết bị đầu tiên được trang bị tấm nền OLED M14 kết hợp cùng công nghệ COE (Color on Encapsulation) đột phá.

Galaxy S26 Ultra sẽ có màn hình sáng kỷ lục, bỏ xa bản Pro và Edge - Ảnh 1.

Galaxy S26 Ultra sẽ tiên phong với công nghệ 'vay mượn' từ màn hình điện thoại gập

ẢNH: SAMSUNG DISPLAY

Đây được xem là bước nhảy vọt lớn nhất về công nghệ màn hình của Samsung sau ba năm, khi các thế hệ Galaxy S24 và S25 đều sử dụng bộ vật liệu M13.

Công nghệ COE và M14 là gì?

Bộ vật liệu M14 là thế hệ vật liệu hữu cơ tiên tiến nhất của Samsung Display, giúp cải thiện độ sáng, màu sắc rực rỡ và kéo dài tuổi thọ của tấm nền.

Tuy nhiên, điểm sáng của bản nâng cấp này chính là công nghệ COE. Đây là giải pháp tiên phong cho phép loại bỏ hoàn toàn tấm phim phân cực (polarizer), một thành phần vốn có trên hầu hết màn hình OLED. Bằng cách tích hợp thẳng bộ lọc màu và lớp chống phản quang vào lớp màng bao bọc của tấm nền, công nghệ này giúp màn hình mỏng hơn đáng kể và quan trọng nhất là tăng cường độ sáng lên một tầm cao mới mà không tiêu tốn thêm năng lượng. Thực chất, Samsung đã áp dụng công nghệ này trên các mẫu điện thoại gập và giờ đây sẽ mang nó lên dòng S Ultra danh giá.

Khoảng cách ngày càng lớn giữa bản Ultra và các bản thường

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự ưu ái này sẽ chỉ dành riêng cho phiên bản cao cấp nhất. Hai mẫu Galaxy S26 Pro và S26 Edge được cho là sẽ tiếp tục sử dụng tấm nền OLED M13 giống như các thế hệ tiền nhiệm, tạo ra một khoảng cách lớn về chất lượng hiển thị so với bản Ultra.

Thông tin rò rỉ cũng tiết lộ kích thước màn hình dự kiến của bộ ba sản phẩm:

  • Galaxy S26 Pro: 6,27 inch
  • Galaxy S26 Edge: 6,66 inch
  • Galaxy S26 Ultra: 6,89 inch

Với những cải tiến mang tính cách mạng này, Galaxy S26 Ultra đang được định hình để trở thành một trong những chiếc smartphone có màn hình tốt nhất thị trường, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Samsung trong lĩnh vực công nghệ hiển thị.

Khám phá thêm chủ đề

