Công nghệ Tin tức công nghệ

Rò rỉ hình ảnh thực tế về One UI 8.5

Phong Đỗ
Phong Đỗ
21/09/2025 14:53 GMT+7

Những hình ảnh đầu tiên về giao diện One UI 8.5 cho thấy Samsung sắp định nghĩa lại điện thoại Galaxy.

Theo Sammy Guru, trong khi người dùng Galaxy trên toàn thế giới vẫn đang trong quá trình cập nhật lên One UI 8, những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về phiên bản kế nhiệm One UI 8.5 đã bất ngờ xuất hiện, hé lộ một cuộc 'lột xác' về thiết kế và gây ra cuộc tranh luận lớn rằng liệu Samsung có đang lấy cảm hứng quá nhiều từ đối thủ Apple?

Những hình ảnh đầu tiên của One UI 8.5 đã lộ diện

Những hình ảnh độc quyền này được tung ra bởi nhà phát triển devcore, một cái tên quen thuộc trong cộng đồng phần mềm. Nguồn tin cho biết đây là bản dựng thử nghiệm dành cho Galaxy S25 Ultra, đã được chỉnh sửa để có thể hoạt động trên một thiết bị cũ hơn.

Rò rỉ hình ảnh thực tế về One UI 8.5 - Ảnh 1.
Rò rỉ hình ảnh thực tế về One UI 8.5 - Ảnh 2.
Rò rỉ hình ảnh thực tế về One UI 8.5 - Ảnh 3.
Rò rỉ hình ảnh thực tế về One UI 8.5 - Ảnh 4.

Loạt hình ảnh rò rỉ đầu tiên về phiên bản One UI 8.5

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY GURU

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở ứng dụng Settings. Giao diện mới sử dụng các khối menu gọn gàng hơn, thanh tìm kiếm được di chuyển xuống cạnh dưới để dễ thao tác bằng một tay. Đáng chú ý, Samsung đã sử dụng nhiều hiệu ứng đổ bóng và hòa trộn mờ dần ở các cạnh, tạo cảm giác các thành phần giao diện đang 'nổi' lên trên nền, mang lại một chiều sâu hiện đại.

Tuy nhiên, chi tiết gây tranh cãi nhất lại nằm ở các menu con. Nút 'quay lại' giờ đây được đặt trong một khối nổi riêng biệt, tách rời khỏi nội dung chính. Thiết kế này trông giống một cách đáng kinh ngạc với giao diện iOS 26 của Apple, làm dấy lên nghi vấn về việc Samsung đang dần từ bỏ ngôn ngữ thiết kế riêng của mình.

Theo các chuyên gia, đây không chỉ là một thay đổi nhỏ về mặt thẩm mỹ mà là một sự thay đổi nền tảng trong triết lý thiết kế của Samsung. Phong cách 'nổi khối' này được dự đoán sẽ sớm được áp dụng trên tất cả ứng dụng chính chủ, định hình lại hoàn toàn trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Galaxy trong tương lai.

Dự kiến, One UI 8.5 sẽ chính thức ra mắt cùng dòng sản phẩm flagship Galaxy S26 vào năm sau.

