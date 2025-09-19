Samsung thử nghiệm One UI 8.5 ngay khi vừa phát hành One UI 8

Theo SamMobile, chỉ hai ngày sau khi người dùng Galaxy S25 bắt đầu nhận được bản cập nhật One UI 8 chính thức, cộng đồng công nghệ lại được một phen xôn xao khi phiên bản firmware đầu tiên của One UI 8.5 dành cho Galaxy S25 Ultra bất ngờ được phát hiện trên máy chủ của Samsung. Điều này cho thấy một tốc độ phát triển phần mềm nhanh chưa từng có của gã khổng lồ Hàn Quốc.

Hé lộ thông tin về One UI 8.5 và Galaxy S26

Việc tung ra One UI 8.0 vốn đã được xem là nhanh kỷ lục, nhưng sự xuất hiện của One UI 8.5 ngay sau đó thực sự là một bất ngờ lớn hơn. Nó báo hiệu rằng Samsung đang đẩy nhanh tiến độ hơn bao giờ hết để mang đến những cải tiến mới cho người dùng.

Hé lộ thông tin về firmware thử nghiệm của One UI 8.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY GURU

Sự có mặt của một bản firmware hoàn chỉnh trên máy chủ cho thấy quá trình phát triển One UI 8.5 đã đi vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ sâu rộng, dù công việc sơ bộ đã được bắt đầu từ vài tháng trước.

Tuy nhiên, người dùng cần tiết chế sự kỳ vọng. Dù quá trình phát triển có nhanh đến đâu, Samsung gần như chắc chắn sẽ không phát hành One UI 8.5 cho bất kỳ thiết bị nào trước khi dòng Galaxy S26 được ra mắt vào đầu năm 2026. Phiên bản này theo truyền thống sẽ là bản cập nhật lớn giữa kỳ, được giới thiệu cùng với flagship mới.

Dù các tính năng của One UI 8.5 vẫn còn là một bí ẩn lớn (ngoài thông tin về một phiên bản trình duyệt Samsung Internet mới), những bản firmware sơ khai này lại thường hé lộ các nâng cấp phần cứng của thế hệ flagship tiếp theo.

Theo các thông tin được tìm thấy, firmware dành cho Galaxy S26 đã tiết lộ một nâng cấp đáng giá về việc hỗ trợ sạc nhanh 60W cho mẫu S26 Ultra, một bước cải tiến đáng kể so với mức 45W hiện tại.

Cộng đồng đam mê công nghệ hiện rất hào hứng và chờ xem liệu có ai tìm ra cách "lách luật" để tải về và trải nghiệm sớm bản firmware One UI 8.5 này hay không, tương tự như cách các bản dựng One UI 8.0 từng bị rò rỉ trước đây. Dù Samsung đã vá lỗ hổng đó, nhưng cuộc rượt đuổi giữa các chuyên gia và hãng công nghệ vẫn luôn đầy hấp dẫn.