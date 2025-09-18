Cập nhật One UI 8 của Samsung gặp khó vì máy chủ bị giới hạn?

Theo Sammy Fans, trong khi hàng triệu người dùng Galaxy đang háo hức chờ đợi bản cập nhật One UI 8, một thông báo lỗi khó hiểu về việc 'giới hạn tải xuống mỗi ngày' đã xuất hiện, khiến nhiều người thất vọng và đặt chiến lược phát hành phần mềm của Samsung vào tâm điểm chỉ trích.

Samsung đang không có đủ máy chủ để phát hành One UI 8?

Cộng đồng người dùng Samsung, đặc biệt là tại Mỹ, đang xôn xao trước một sự cố bất thường trong quá trình kiểm tra cập nhật phần mềm. Thay vì nhận được bản cập nhật One UI 8 hoặc bản vá bảo mật tháng 9.2025, nhiều người lại nhận một thông báo pop-up với nội dung khiến họ không khỏi ngán ngẩm.

Cụ thể, khi người dùng vào mục cập nhật phần mềm, một thông báo lỗi xuất hiện với nội dung "Couldn’t download update: The server has reached its daily download limit. Try again tomorrow or update using Smart Switch on your computer" (Không thể tải xuống bản cập nhật: Máy chủ đã đạt giới hạn tải xuống hằng ngày. Vui lòng thử lại vào ngày mai hoặc cập nhật bằng Smart Switch trên máy tính của bạn).

Lỗi giới hạn khi cập nhật One UI 8 của Samsung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Thông báo này không chỉ trì hoãn việc trải nghiệm phần mềm mới của người dùng mà còn làm dấy lên làn sóng chỉ trích nhắm vào Samsung. Nhiều người lên mạng xã hội cáo buộc công ty không quản lý hiệu quả hệ thống máy chủ và bộ phận cập nhật qua mạng (OTA), khiến trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Sự cố cục bộ hay vấn đề hệ thống?

Mặc dù gây ra nhiều bức xúc, vấn đề này dường như không mang tính hệ thống và không ảnh hưởng đến tất cả người dùng. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vốn có chiến lược phát hành cập nhật theo từng giai đoạn, với One UI 8 đã bắt đầu được tung ra tại Hàn Quốc trước khi mở rộng ra toàn cầu.

Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là sự cố tạm thời từ phía máy chủ của Samsung tại một số khu vực nhất định. Một giả thuyết khác cho rằng việc người dùng liên tục nhấn nút kiểm tra cập nhật có thể đã kích hoạt một cơ chế giới hạn tạm thời của hệ thống. Trên thực tế, nhiều người dùng khác, kể cả ở Mỹ, cho biết họ không gặp phải thông báo lỗi này.

Đây được xem là một sự cố không đáng có trong quá trình triển khai cập nhật của Samsung, vốn được đánh giá cao trong những năm gần đây về tốc độ và quy mô. Hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.