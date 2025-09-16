Lịch cập nhật One UI 8 cho tất cả thiết bị Galaxy

Theo Sammy Fans, Samsung đã chính thức bắt đầu tung ra phiên bản One UI 8 ổn định cho dòng Galaxy S25 và đồng thời công bố lộ trình cập nhật được mong đợi cho hàng chục mẫu điện thoại, máy tính bảng Galaxy khác.

Samsung chính thức công bố lịch trình cập nhật One UI 8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Lịch 'lên đời' chính thức của One UI 8

Sau một thời gian thử nghiệm beta, bản cập nhật One UI 8 (dựa trên Android 16) đã chính thức được phát hành đầu tiên cho dòng Galaxy S25 tại Hàn Quốc và sẽ sớm mở rộng ra các thị trường khác. Dưới đây là lịch trình cập nhật dự kiến cho các thiết bị còn lại, theo thông báo từ cộng đồng người dùng Samsung tại Hàn Quốc.

Dự kiến cập nhật trong tháng 10

Dòng Galaxy S : S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+ và S22 Ultra.

: S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+ và S22 Ultra. Dòng Galaxy Z : Z Fold6, Z Flip6, Z Fold Special Edition.

: Z Fold6, Z Flip6, Z Fold Special Edition. Dòng Galaxy Tab : Tab S10+, S10 Ultra, Tab S10 FE, S10 FE+, Tab S10 Lite, Tab S9, S9+, S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+ và Tab Active5.

: Tab S10+, S10 Ultra, Tab S10 FE, S10 FE+, Tab S10 Lite, Tab S9, S9+, S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+ và Tab Active5. Dòng Galaxy A : A53, A36, A35, A34 và A25.

: A53, A36, A35, A34 và A25. Các dòng khác: Quantum6, Quantum5, Quantum4, Jump4, XCover7 Pro, Buddy4 và Wide8.

Dự kiến cập nhật trong tháng 11

Dòng Galaxy Z : Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4 và Z Flip4.

: Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4 và Z Flip4. Dòng Galaxy Tab : Tab S8, S8+, S8 Ultra, Tab Active5 Pro, Tab A9, A9+ và Tab A11.

: Tab S8, S8+, S8 Ultra, Tab Active5 Pro, Tab A9, A9+ và Tab A11. Dòng Galaxy A : A33, A24, A16 và A15.

: A33, A24, A16 và A15. Các dòng khác: Jump3, Jump2, Buddy3 và Wide7.

Có thể thấy, dòng flagship mới nhất Galaxy S25 được ưu tiên hàng đầu. Tiếp theo trong tháng 10 là một đợt cập nhật lớn cho các dòng flagship gần đây như S24, S23, S22 và bộ đôi gập mới nhất Z Fold6/Flip6.

Đáng chú ý, người dùng các mẫu điện thoại gập của năm ngoái như Z Fold5 và Z Flip5 sẽ phải đợi đến tháng 11. Sự chậm trễ từ 1 đến 2 tháng đối với cả những thiết bị cao cấp cho thấy quy trình triển khai của Samsung vẫn còn khá chậm chạp, dù hãng đã cam kết hỗ trợ cập nhật lâu dài cho một danh sách thiết bị khổng lồ.

Người dùng nên kiểm tra danh sách trên để biết thời gian dự kiến cho thiết bị của mình và chờ đợi thông báo cập nhật trong những tháng tới.