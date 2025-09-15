Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung chính thức tung One UI 8 cho Galaxy S25

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/09/2025 17:54 GMT+7

Samsung 'đáp lễ' iOS 26 bằng cách phát hành One UI 8 với nhiều tính năng đáng giá cho dòng Galaxy S25.

Theo Android Authority, đúng như lời hứa, sau nhiều tháng thử nghiệm beta, Samsung đã chính thức nhấn nút phát hành bản cập nhật One UI 8 ổn định cho dòng flagship Galaxy S25. Đây được xem là động thái quan trọng, mang phiên bản phần mềm mới nhất đến với đông đảo người dùng, chấm dứt giai đoạn chờ đợi kéo dài.

One UI 8 (Android 16) chính thức ra mắt cho Galaxy S25

Theo ghi nhận, bản dựng One UI 8 chính thức đầu tiên cho dòng Galaxy S25 có dung lượng khá lớn, khoảng 3,9 GB. Người dùng tại Hàn Quốc đã bắt đầu nhận được thông báo cập nhật, và dự kiến các thị trường lớn khác như Mỹ, Anh, Ấn Độ và phần còn lại của thế giới (có cả Việt Nam) sẽ sớm nối gót trong vài ngày tới.

Samsung chính thức tung One UI 8 cho Galaxy S25 - Ảnh 1.

One UI 8 bản ổn định đã được triển khai cho dòng Galaxy S25 tại Hàn Quốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bản cập nhật này không chỉ mang đến giao diện và tính năng mới mà còn gồm bản vá bảo mật ngày 1.9.2025, đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị.

Có gì mới trong One UI 8?

Nhật ký thay đổi nêu bật hai tính năng đáng chú ý là phụ đề cuộc gọi tự động và chức năng Now Brief, hứa hẹn nâng cao trải nghiệm giao tiếp và quản lý thông tin hằng ngày. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều cải tiến mà One UI 8 mang lại so với phiên bản tiền nhiệm.

Bước mở rộng quan trọng

Việc phát hành One UI 8 cho Galaxy S25 đánh dấu một cột mốc quan trọng. Trước đây, phiên bản phần mềm này chỉ độc quyền trên các thiết bị gập mới nhất như Galaxy Z Fold7 và Z Flip7. Động thái này cho thấy Samsung đã sẵn sàng phổ biến hệ điều hành mới nhất của mình đến hàng triệu người dùng hiện tại, thay vì bắt họ phải nâng cấp lên flagship mới nhất.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố lịch trình cập nhật cho các dòng máy khác trong tháng 9, nhưng đây là một tín hiệu vô cùng tích cực. Hãng cũng hứa hẹn sẽ mang One UI 8 Watch đến các mẫu đồng hồ thông minh cũ hơn vào cuối năm nay.

Tin liên quan

Lịch triển khai One UI 8 chính thức đến các thiết bị Galaxy

Lịch triển khai One UI 8 chính thức đến các thiết bị Galaxy

Samsung vừa thông báo bản cập nhật One UI 8 ổn định sẽ chính thức được phát hành vào ngày 18.9, bắt đầu với dòng Galaxy S25.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Galaxy Z Hàn Quốc Galaxy S25 chính thức cập nhật Flagship Phần mềm Tính năng Android Phát hành Z Fold ổn định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận