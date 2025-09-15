Samsung chính thức tung One UI 8 cho Galaxy S25

Theo Android Authority, đúng như lời hứa, sau nhiều tháng thử nghiệm beta, Samsung đã chính thức nhấn nút phát hành bản cập nhật One UI 8 ổn định cho dòng flagship Galaxy S25. Đây được xem là động thái quan trọng, mang phiên bản phần mềm mới nhất đến với đông đảo người dùng, chấm dứt giai đoạn chờ đợi kéo dài.

One UI 8 (Android 16) chính thức ra mắt cho Galaxy S25

Theo ghi nhận, bản dựng One UI 8 chính thức đầu tiên cho dòng Galaxy S25 có dung lượng khá lớn, khoảng 3,9 GB. Người dùng tại Hàn Quốc đã bắt đầu nhận được thông báo cập nhật, và dự kiến các thị trường lớn khác như Mỹ, Anh, Ấn Độ và phần còn lại của thế giới (có cả Việt Nam) sẽ sớm nối gót trong vài ngày tới.

One UI 8 bản ổn định đã được triển khai cho dòng Galaxy S25 tại Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bản cập nhật này không chỉ mang đến giao diện và tính năng mới mà còn gồm bản vá bảo mật ngày 1.9.2025, đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị.

Có gì mới trong One UI 8?

Nhật ký thay đổi nêu bật hai tính năng đáng chú ý là phụ đề cuộc gọi tự động và chức năng Now Brief, hứa hẹn nâng cao trải nghiệm giao tiếp và quản lý thông tin hằng ngày. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều cải tiến mà One UI 8 mang lại so với phiên bản tiền nhiệm.

Bước mở rộng quan trọng

Việc phát hành One UI 8 cho Galaxy S25 đánh dấu một cột mốc quan trọng. Trước đây, phiên bản phần mềm này chỉ độc quyền trên các thiết bị gập mới nhất như Galaxy Z Fold7 và Z Flip7. Động thái này cho thấy Samsung đã sẵn sàng phổ biến hệ điều hành mới nhất của mình đến hàng triệu người dùng hiện tại, thay vì bắt họ phải nâng cấp lên flagship mới nhất.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố lịch trình cập nhật cho các dòng máy khác trong tháng 9, nhưng đây là một tín hiệu vô cùng tích cực. Hãng cũng hứa hẹn sẽ mang One UI 8 Watch đến các mẫu đồng hồ thông minh cũ hơn vào cuối năm nay.