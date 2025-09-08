Lịch triển khai One UI 8 chính thức đến các thiết bị Galaxy

Các thiết bị Galaxy mới nhất, bao gồm điện thoại và máy tính bảng, sẽ nhận được One UI 8 ổn định vào tháng 10 sau đó, trong khi các thiết bị cũ hơn sẽ được cập nhật vào tháng 11 cùng năm. Theo thông tin rò rỉ, lịch trình cập nhật One UI 8 cho các thiết bị Galaxy sẽ được triển khai theo từng ngày cụ thể được liệt kê như sau:

One UI 8 ổn định bắt đầu được triển khai đến các mẫu Galaxy S25 từ ngày 18.9 ẢNH: TOM'S GUIDE

Tháng 9:

Ngày 18: Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25.

Ngày 25: Galaxy S25 Edge, Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE, Galaxy A56 5G, A36 5G.

Tháng 10:

Ngày 1: Dòng Galaxy Tab S10 (tất cả phiên bản), Galaxy Watch 7, dòng Watch 6, Watch FE.

Ngày 2: Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, dòng Galaxy S23 (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE), Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A26 5G, A17 5G, A16 5G.

Ngày 6: Dòng Galaxy S22 (S22, S22+, S22 Ultra), Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy A55 5G.

Ngày 9: Dòng Galaxy Tab S10 FE (tất cả phiên bản).

Ngày 13: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy A54 5G, A52s 5G.

Ngày 16: Galaxy A25 5G, A23 5G, dòng Galaxy Tab Active 5.

Ngày 20: Galaxy M34 5G.

Ngày 23: Dòng Galaxy Tab S9, S8, Tab S6 Lite, dòng Galaxy XCover 7.

Ngày 27: Galaxy M33 5G, M15 5G.

Ngày 30: Galaxy A53 5G, A35 5G, A34 5G, A33 5G.

Tháng 11:

Ngày 3: Dòng Galaxy Watch 5 và Watch 4.

Ngày 5: Galaxy Tab A9.

Ngày 7: Galaxy Tab Active 5 Pro 5G.

Ngày 10: Galaxy XCover 7 Pro.

Lưu ý: Ngày phát hành có thể thay đổi tùy theo khu vực và thường tập trung vào thị trường châu Á. Việc triển khai toàn cầu có thể mất vài ngày hoặc vài tuần. Samsung vẫn chưa chính thức xác nhận lịch trình phát hành và việc triển khai phần mềm có thể bị trì hoãn hoặc thay đổi dựa trên phản hồi từ người dùng.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Trạng thái One UI 8 beta ở thời điểm hiện tại

Samsung đã ra mắt chương trình One UI 8 beta vào ngày 28.5, bắt đầu với dòng Galaxy S25. Hiện tại, dòng Galaxy S25 đang ở bản One UI 8 beta 6, trong khi các dòng Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 đã có bản One UI 8 beta 2. Dòng Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 cũng đã ra mắt bản beta vào ngày 1.9.

Chương trình beta đang được triển khai ở một số quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc, Ba Lan và Ấn Độ. Người dùng có thể tham gia bằng cách tải xuống ứng dụng Samsung Members và đăng ký thiết bị đủ điều kiện.

Lưu ý, đối với một số thiết bị như Galaxy S22, S22+, S22 Ultra và Galaxy S21 FE, One UI 8 được xem là bản nâng cấp hệ điều hành lớn cuối cùng. Tuy nhiên, các thiết bị này vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật và tính năng nhỏ trong tương lai. Bên cạnh đó, người dùng nên cẩn trọng khi tham gia chương trình beta và luôn sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt.