Vì sao smartphone Samsung khó sửa chữa?

Việc thay thế linh kiện hỏng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn ít gây hại cho môi trường. Tuy nhiên, khả năng sửa chữa lại không được các công ty công nghệ ưu tiên, đặc biệt là trong lĩnh vực smartphone, nơi Apple thường xuyên bị chỉ trích.

Một trong những đối thủ lớn nhất của Apple là Samsung cũng không thoát khỏi chỉ trích. Theo các chuyên gia sửa chữa, smartphone Samsung là một trong những sản phẩm khó sửa chữa nhất trên thị trường. Câu hỏi đặt ra là tại sao Samsung không cải thiện việc này để tăng cường sức cạnh tranh?

Các điểm đánh giá khả năng sửa chữa cho smartphone Samsung không cao ẢNH: SAMSUNG

Công ty Hàn Quốc sản xuất hàng chục mẫu smartphone mỗi năm với thiết kế tinh gọn, nhưng điều này lại khiến việc sửa chữa trở nên phức tạp. Dù là mẫu Galaxy S25 Ultra cao cấp hay Galaxy A16 giá rẻ, cấu trúc bên trong của chúng đều tương tự với các linh kiện được gắn chặt vào khung chính và mặt lưng được dán kín.

Mặc dù đẹp mắt, thiết kế kính của smartphone Samsung lại gây khó khăn cho việc sửa chữa. Trước đây, các mẫu smartphone Samsung sở hữu mặt lưng có thể tháo rời, nhưng từ Galaxy S6 trở đi, công ty đã chuyển sang thiết kế nguyên khối khiến cho việc thay pin hay màn hình trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, để tháo pin hoặc màn hình, người dùng phải làm nóng mặt lưng dán keo, điều này tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng các linh kiện khác.

Nỗ lực cải thiện khả năng sửa chữa của Samsung

Sau những đánh giá tiêu cực về khả năng sửa chữa, Samsung gần đây có những cải tiến nhỏ về điều này. Mẫu Galaxy S25 Ultra đã cải thiện thiết kế màn hình phẳng và hệ thống lẫy kéo giúp việc tháo lắp pin dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điểm số khả năng sửa chữa của smartphone này vẫn chỉ đạt 5/10, theo đánh giá của iFixit.

Samsung quyết tăng doanh số điện thoại gập

Khả năng sửa chữa không chỉ là vấn đề của Samsung mà còn là thách thức chung của toàn ngành công nghệ. Apple cũng nổi tiếng với việc sử dụng linh kiện chính hãng, khiến người dùng gặp khó khăn khi sửa chữa. Ngay cả khi triển khai chương trình tự sửa chữa, Apple cũng yêu cầu người dùng phải đặt cọc một khoản tiền lớn để có thể mượn dụng cụ sửa chữa.

Trong khi Fairphone 6 được coi là lựa chọn lý tưởng cho những người ủng hộ khả năng sửa chữa, sản phẩm lại không sở hữu cấu hình mạnh mẽ. Điều này cho thấy, mặc dù có những sản phẩm tốt hơn, nhưng người tiêu dùng vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản từ các công ty lớn. Mọi khía cạnh của smartphone đều là sự lựa chọn có chủ đích của nhà sản xuất và điều này cần được xem xét kỹ lưỡng.