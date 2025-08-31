Samsung sẽ đưa Galaxy TriFold thành một tác phẩm nghệ thuật

Dựa trên những thông tin hiện có và thành công gần đây của Samsung trong lĩnh vực smartphone màn hình gập, nhiều người tin rằng Galaxy TriFold sẽ là một sản phẩm mang tính đột phá với thiết kế "đậm chất nghệ thuật".

Galaxy TriFold đang dần hoàn thiện để ra mắt thị trường ẢNH: NOTEBOOKCHECK

Đây chắc chắn là sự kỳ vọng lớn dành cho Samsung, đặc biệt khi cách nay chỉ 2 tháng, smartphone màn hình gập của công ty Hàn Quốc bị coi là lỗi thời so với các đối thủ như Oppo Find N5. Galaxy Z Fold6 đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh khiến nhiều người tin rằng Samsung dường như không có cơ hội để bắt kịp. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 đã thay đổi cục diện, giúp Samsung lấy lại thị phần và doanh số.

Đổi mới thiết kế tạo sức hút cho Galaxy TriFold

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy TriFold sẽ áp dụng cơ chế gập mới khác biệt so với Huawei Mate XT - mẫu smartphone màn hình gập ba đầu tiên trên thế giới. Cơ chế gập này của Galaxy TriFold hứa hẹn sẽ bảo vệ màn hình bên trong tốt hơn trước các yếu tố thời tiết. Mặc dù điều này có vẻ không quan trọng, nhưng cách tiếp cận của Samsung được đánh giá là thực tế hơn.

Samsung đã nhận ra rằng người tiêu dùng sẽ chọn điện thoại của họ nếu sản phẩm đủ tốt. Bên cạnh sức hút lớn từ thương hiệu Galaxy, TriFold cũng được kỳ vọng sẽ mang đến thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng để giúp nó trở thành chiếc smartphone gập ba tốt nhất trên thị trường, ngay cả khi sản phẩm đi kèm pin dung lượng nhỏ hơn.

Không chỉ thách thức Huawei Mate XT, Galaxy TriFold còn là lời khẳng định vị thế của Samsung trên thị trường smartphone gập ẢNH: PHONEARENA

Sự đổi mới này của Samsung cũng được xem là bước đệm để công ty Hàn Quốc sẵn sàng đối mặt với thách thức lớn từ Apple - công ty đang đẩy mạnh cải tiến sản phẩm để gia nhập thị trường smartphone gập trong tương lai gần. Apple cũng được cho là sẽ mang đến nhiều tính năng mới để thúc đẩy sức hút đối với iPhone trong thời gian tới.

Dù nỗ lực của Samsung và Apple ra sao, sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới trong thời gian tới sẽ là tin vui cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, với những gì đã làm được trên thị trường smartphone màn hình gập, Galaxy TriFold hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người.