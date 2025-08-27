Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung lại tung video quảng cáo chế giễu Apple

Kiến Văn
Kiến Văn
27/08/2025 10:13 GMT+7

Samsung có smartphone màn hình gập và muốn nhắc nhở mọi người rằng Apple không cung cấp sản phẩm như vậy.

Sau khi giới thiệu Galaxy Z Fold7 vào tháng 7 nổi bật với những tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) vượt trội mà iPhone 16 Pro không có, Samsung tiếp tục truyền thống chế giễu Apple bằng cách chỉ trích những điểm yếu của iPhone so với các sản phẩm Galaxy mới nhất.

Samsung lại tung video quảng cáo chế giễu Apple - Ảnh 1.

Galaxy Z Fold7 không chỉ có lợi thế về khả năng gập mà còn có bộ tính năng Galaxy AI vô cùng lợi hại

Trong một quảng cáo mới đăng tải trên mạng xã hội mang tên The Real Upgrade, Samsung đã so sánh Galaxy Z Fold7 với iPhone. Video bắt đầu với hình ảnh của cả hai thiết bị, sau đó trình diễn các tính năng tạo hình ảnh dựa trên AI của Galaxy Z Fold7, điều mà iPhone không thể thực hiện. Quảng cáo kết thúc với câu hỏi tạm dịch "Điện thoại của bạn có làm được điều đó không?", sau đó là hình ảnh một người dùng iPhone tỏ ra bực bội khi cất chiếc điện thoại của mình đi.

Cuộc chiến không hồi kết giữa Samsung và Apple

Đây không phải là lần đầu tiên Samsung công kích đối thủ Apple. Sự chế giễu này đã diễn ra từ năm 2011, khi Samsung chỉ trích những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng Apple Store để mua iPhone. Nhiều năm sau, quảng cáo của Galaxy S5 đã châm chọc thời lượng pin của iPhone, gọi người dùng Apple là "những kẻ bám tường". Gần đây, quảng cáo UnCrush của Samsung dành cho Galaxy S9 Tab chứa nội dung phản ứng trực tiếp với quảng cáo "quá đà" iPad Pro M4 từ Apple.

Quảng cáo The Real Upgrade nhắm vào iPhone

Trong thực tế, chính sự yếu kém của Apple trong lĩnh vực AI đã tạo ra nhiều cơ hội cho những quảng cáo như mới đây của Samsung. Apple đã công bố Apple Intelligence cùng với iPhone 16, tuy nhiên bộ tính năng này vẫn đang gặp khó khăn trong việc theo kịp Samsung và Galaxy AI được hỗ trợ bởi Gemini. Các báo cáo gần đây cho biết Apple đang xem xét hợp tác với Google để phát triển một phiên bản Siri được tăng cường bởi AI.

Galaxy Z Fold7 thắng áp đảo trong bình chọn smartphone cao cấp nửa đầu 2025

Galaxy Z Fold7 thắng áp đảo trong bình chọn smartphone cao cấp nửa đầu 2025

Kết quả bình chọn smartphone cao cấp phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong thị hiếu, khi Galaxy Z Fold7 của Samsung được ưa chuộng hơn hẳn các mẫu máy dạng thanh.

