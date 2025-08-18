Galaxy Z Fold7 thắng áp đảo trong bình chọn smartphone cao cấp nửa đầu 2025

Cuộc bình chọn smartphone nửa đầu 2025 do Thanh Niên tổ chức đã khép lại với kết quả nghiêng hẳn về Galaxy Z Fold7. Chiếc điện thoại gập thế hệ mới của Samsung nhận 4.448 phiếu trên tổng số 6.316 lượt bình chọn, chiếm tới 70,42%. Tỷ lệ áp đảo này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của người dùng, khi smartphone gập vốn từng bị coi là “thử nghiệm công nghệ” nay đã vươn lên thành lựa chọn hàng đầu.

Kết quả bình chọn smartphone cao cấp nửa đầu 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vị trí thứ hai, Oppo Find N5 – một mẫu gập có thiết kế nhỏ gọn – đạt 1.048 phiếu, tương ứng 16,59%. iPhone 16 Pro Max, đại diện duy nhất của nhóm điện thoại dạng thanh trong top ba, chỉ nhận được 542 phiếu (8,58%). Honor Magic V5, cũng là một thiết bị gập, giành 226 phiếu (3,58%). Xiaomi 15 Ultra, vốn nổi bật về khả năng nhiếp ảnh, xếp cuối với 52 phiếu (0,82%).

Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch trong thị hiếu của người dùng. Trước đây, các bảng xếp hạng thường do iPhone hoặc những mẫu máy dạng thanh chiếm ưu thế. Nhưng ở thời điểm nửa đầu 2025, người dùng cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ đối với dòng gập. Galaxy Z Fold7 đã đạt được mức độ hoàn thiện để cạnh tranh trực tiếp, từ thiết kế, độ bền, cho đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Galaxy Z Fold7 khẳng định bước tiến của điện thoại gập khi vừa gọn nhẹ, vừa mang đến trải nghiệm màn hình lớn, phục vụ công việc và giải trí ẢNH: KHẢI MINH

Thiết kế là một yếu tố quan trọng khi Galaxy Z Fold7 được đánh giá mỏng nhẹ hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Khi gập lại, kích thước của máy gần tương đương với một smartphone thanh, giúp người dùng dễ dàng bỏ túi và sử dụng. Khi mở ra, màn hình 8,0 inch trở thành lợi thế lớn cho đa nhiệm, đọc tài liệu hay giải trí. Đây là cải tiến khắc phục một trong những hạn chế lớn nhất của dòng gập trước đây - sự cồng kềnh.

Khía cạnh trải nghiệm cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Điện thoại gập không chỉ dừng lại ở hình thức mới lạ, mà đã phát triển thành công cụ thực tế. Việc có thể chạy song song hai hoặc ba ứng dụng trên màn hình lớn giúp Fold7 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho công việc. Sự tiện lợi này, cộng thêm phần mềm tối ưu riêng cho gập, khiến thiết bị không chỉ hấp dẫn về công nghệ mà còn hữu ích trong sử dụng thường ngày.

Ngoài thiết kế và trải nghiệm, kết quả bình chọn còn cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Người dùng kỳ vọng smartphone không chỉ là công cụ liên lạc, mà là trợ lý cá nhân. Galaxy Z Fold7 với hệ thống AI tích hợp sâu, hỗ trợ cả tiếng Việt, đáp ứng phần nào nhu cầu này. Trong khi đó, Apple cũng đã đưa Apple Intelligence vào iPhone 16 Pro Max, nhưng mức độ phổ biến và khả năng hỗ trợ tại thị trường Việt Nam vẫn còn hạn chế hơn.

iPhone 16 Pro Max dù vững phong độ với chip A18 Pro và Apple Intelligence, nhưng chưa tạo khác biệt rõ rệt tại thị trường Việt Nam nửa đầu 2025 ẢNH: KHẢI MINH

Sự tụt lại của iPhone 16 Pro Max là điểm đáng chú ý. Dù vẫn duy trì vị thế trong phân khúc cao cấp, mẫu máy này chỉ chiếm chưa tới 9% phiếu bình chọn. Điều đó cho thấy iPhone vẫn có nhóm khách hàng trung thành, nhưng ưu thế tuyệt đối trước đây đã giảm. Người dùng Việt Nam đang cởi mở hơn với những lựa chọn mới, đặc biệt là khi các hãng châu Á mang đến những cải tiến rõ rệt về thiết kế và tính năng.

Oppo Find N5 và Honor Magic V5 cũng nhận được sự ủng hộ, dù tỷ lệ phiếu thấp hơn so với Fold7. Đây là tín hiệu cho thấy điện thoại gập không còn là “sân chơi riêng” của một thương hiệu duy nhất. Các hãng Trung Quốc đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng, đưa ra các sản phẩm phù hợp hơn với thói quen sử dụng của người châu Á: nhỏ gọn, nhẹ, giá cạnh tranh. Tuy nhiên, khoảng cách về độ hoàn thiện và hệ sinh thái vẫn còn khá xa so với Samsung.

Oppo Find N5 với thiết kế gập nhỏ gọn và tính năng AI tiện lợi nhận được sự quan tâm, dù tỷ lệ bình chọn vẫn thấp hơn đáng kể ẢNH: KHẢI MINH

Ở nhóm còn lại, Xiaomi 15 Ultra – đại diện cho điện thoại thanh tập trung vào camera, chỉ đạt chưa tới 1% phiếu. Điều này phản ánh rằng ưu thế camera, dù quan trọng, chưa đủ để trở thành yếu tố quyết định trong cuộc cạnh tranh ở phân khúc cao cấp. Người dùng có xu hướng tìm kiếm một thiết bị cân bằng nhiều yếu tố: thiết kế mới, hiệu năng, AI và tính thực tiễn.

Tổng thể kết quả bình chọn cho thấy một bước ngoặt. Điện thoại gập, sau nhiều năm phát triển, đã đạt độ chín để bước ra cạnh tranh sòng phẳng. Galaxy Z Fold7 giành chiến thắng áp đảo không chỉ nhờ danh tiếng thương hiệu, mà còn nhờ việc khắc phục những điểm yếu cố hữu, mang đến trải nghiệm gần gũi như điện thoại thanh nhưng thêm lợi thế màn hình lớn và đa nhiệm.

Sự dịch chuyển này báo hiệu rằng trong thời gian tới, smartphone gập sẽ không còn là “thị phần ngách” mà có thể trở thành xu hướng chủ đạo.

