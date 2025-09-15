Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S26 Ultra chỉ hỗ trợ tốc độ sạc nhanh 45W?

Kiến Văn
Kiến Văn
15/09/2025 14:47 GMT+7

Thông tin về Galaxy S26 Ultra đã gây xôn xao khi các dữ liệu chỉ ra rằng thiết bị này sẽ chỉ hỗ trợ tốc độ sạc nhanh 45W.

Mặc dù vậy, những kỳ vọng này đã bị dập tắt khi một chứng nhận từ cơ quan chức năng Trung Quốc xuất hiện trực tuyến, xác nhận rằng mẫu SM-S9480 chưa ra mắt của Samsung, được cho là Galaxy S26 Ultra, chỉ hỗ trợ sạc 45W (10V/4.5A hoặc 15V/3A).

Vỡ mộng với sạc siêu nhanh trên Galaxy S26 Ultra - Ảnh 1.

Galaxy S26 Ultra chỉ dừng lại ở khả năng sạc nhanh 45W?

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra cũng đã hỗ trợ tốc độ sạc 45W, vì vậy người hâm mộ đã rất phấn khích khi có thông tin cho rằng Galaxy S26 Ultra sẽ được nâng cấp lên 60W. Tuy nhiên, chứng nhận hiện tại cho thấy Samsung không có kế hoạch nâng cấp tốc độ sạc lên 60W cho mẫu smartphone cao cấp nhất của gia đình Galaxy S.

Sẽ có hai lựa chọn sạc nhanh cho Galaxy S26 Ultra?

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng chứng nhận này chỉ áp dụng cho phiên bản Galaxy S26 Ultra bán ra tại Trung Quốc, nơi có thể sẽ giới hạn tốc độ sạc ở mức 45W như trước đây. Điều đó có nghĩa, Samsung hoàn toàn có khả năng phát hành phiên bản hỗ trợ sạc 60W tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Á và châu Âu.

Khả năng này hoàn toàn có cơ sở bởi một bản dựng rò rỉ của One UI 8.5 trước đó cho thấy khả năng sạc 60W cho Galaxy S26 Ultra. Việc tăng công suất sạc lên 15W chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian sạc cho viên pin 5.000 mAh trên thiết bị. Theo các nguồn rò rỉ, khả năng sạc nhanh 60W cho phép thiết bị có thể sạc từ 0 đến 80% chỉ trong 30 phút - một cải tiến đáng kể so với thế hệ trước.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy S26 Ultra sạc nhanh Samsung điện thoại cao cấp One UI 8.5
Xem thêm bình luận