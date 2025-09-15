Galaxy S26 Ultra sẽ trang bị công nghệ đột phá so với iPhone 17 Pro

Mặc dù Samsung thường không trang bị cho dòng Galaxy S những tính năng tiên tiến ngay lập tức, nhưng sự vượt trội về màn hình của iPhone 17 Pro là lý do khiến công ty thay đổi với Galaxy S26 Ultra sắp tới.

Hình ảnh kết xuất của Galaxy S26 Ultra ẢNH: SMARTPRIX

Galaxy S26 Ultra sẽ có 'màn hình smartphone tốt nhất'

Theo thông tin từ người rò rỉ nổi tiếng Ice Universe, Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu màn hình 6,89 inch, tương đương với kích thước của Galaxy S25 Ultra. Dù kích thước không có sự thay đổi lớn, nhưng Ice Universe cho biết màn hình sẽ mang đến "những điều bất ngờ". Mặc dù chưa tiết lộ chi tiết cụ thể, ông khẳng định điện thoại sẽ được trang bị các công nghệ màn hình tiên tiến của Samsung, có thể bao gồm Flex Magic Pixel và Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ Flex Magic Pixel hứa hẹn sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện góc nhìn và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Trong khi đó, CoE sẽ giúp hiển thị màu đen chính xác hơn, cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời, tăng độ sáng và giảm mức tiêu thụ điện năng. CoE là công nghệ đã được áp dụng trước đó cho dòng Galaxy Z Fold.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ mỏng hơn so với mẫu tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra và có các góc cong hơn. Ba trong số bốn camera sau của điện thoại sẽ được nâng cấp, trong khi cảm biến tele 50 MP sẽ tiếp tục xuất hiện trong năm thứ tư liên tiếp. Điện thoại cũng có thể sẽ có một camera lồi lớn và giữ nguyên viên pin 5.000 mAh.

Với việc iPhone 17 Pro tạo ra sự chú ý lớn trước khi ra mắt, Samsung sẽ cần nỗ lực hơn nữa để Galaxy S26 Ultra có thể cạnh tranh với các sản phẩm hàng đầu khác trong năm 2025. Sự quan tâm dành cho Galaxy S26 Ultra đang gia tăng, điều này cho thấy người dùng đang rất mong chờ những cải tiến mới từ Samsung.