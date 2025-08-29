Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Đánh thức' tính năng camera tiện dụng của iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
29/08/2025 16:12 GMT+7

Nếu sở hữu một chiếc iPhone, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc thú vị với tính năng hẹn giờ chụp ảnh tích hợp sẵn.

Vấn đề là không phải ai cũng biết đến tính năng này trên iPhone, đặc biệt khi Apple không quảng bá nhiều về nó. Cụ thể, tính năng hẹn giờ chụp ảnh đã được cải tiến trên iOS 18 khi bổ sung tùy chọn 5 giây, bên cạnh các khoảng thời gian 3 giây và 10 giây có trước đó. Điều này giúp người dùng cũng như nhóm bạn có đủ thời gian để chen chúc vào khung hình, đồng thời giảm thiểu tình trạng rung lắc khi chụp ảnh tự sướng.

'Đánh thức' một trong những tính năng camera tốt nhất của iPhone - Ảnh 1.

Camera trên iPhone có thêm tính năng tiện dụng kể từ iOS 18

ẢNH: REUTERS

Để sử dụng bộ đếm thời gian chụp ảnh, người dùng cần mở ứng dụng Máy ảnh. Tuy nhiên, nút hẹn giờ không hiển thị ngay lập tức mà thay vào đó người dùng cần chạm vào biểu tượng mũi tên lên ở đầu màn hình. Nếu đang sử dụng iOS 26, hãy tìm biểu tượng sáu dấu chấm ở góc trên bên phải để hiển thị dải ruy-băng dưới cùng.

Sau đó, tìm biểu tượng giống mặt đồng hồ, đó chính là bộ đếm thời gian. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian 3, 5 hoặc 10 giây, hoặc tắt bộ đếm thời gian. Sau khi đã chọn, chỉ cần chạm vào nút chụp để bắt đầu.

'Đánh thức' một trong những tính năng camera tốt nhất của iPhone - Ảnh 2.

Người dùng giờ đây có thêm lựa chọn hẹn giờ chụp ảnh 5 giây

ẢNH: BGR

Tối ưu hóa kỹ năng chụp ảnh iPhone

Khi muốn nâng cao chất lượng ảnh chụp, người dùng nên sử dụng các phụ kiện như chân máy và điều khiển từ xa. Người dùng iPhone 16 còn có thể tận dụng nhiều kiểu chụp ảnh với các bộ lọc hình ảnh độc đáo. Ngoài ra, iOS 18 cũng cho phép người dùng phát nhạc nền trong khi chụp ảnh và quay video. Để bật tính năng này, vào Cài đặt > Camera > Ghi âm thanh và bật "Cho phép phát lại âm thanh".

Với những mẹo đơn giản và tính năng hẹn giờ chụp ảnh, hy vọng rằng người dùng sẽ nhanh chóng nâng tầm kỹ năng chụp ảnh của mình trên iPhone khi cần ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè hay gia đình.

