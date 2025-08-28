7 sản phẩm Apple sẽ ngừng sản xuất sau sự kiện ra mắt iPhone 17?

Theo thông tin từ các chuyên gia công nghệ, Apple có thể sẽ ngừng bán 7 sản phẩm hiện tại để "dọn đường" cho các mẫu iPhone 17 mới, trong đó có 4 mẫu iPhone đang được bày bán trên thị trường.

Người dùng vẫn có thể mua iPhone 16 Pro từ các cửa hàng bên thứ ba ngay cả khi Apple đã ngừng sản xuất ẢNH: K. VĂN

Đầu năm nay, Apple đã thay thế mẫu iPhone SE cũ bằng iPhone 16e hiện đại hơn. Dự kiến, mẫu iPhone giá rẻ này sẽ được cập nhật hằng năm, vì vậy iPhone 16e sẽ không bị ngừng sản xuất. Tuy nhiên, iPhone 15 và iPhone 15 Plus có thể sẽ không còn được bán sau sự kiện ra mắt iPhone 17. Mặc dù các nhà bán lẻ khác có thể vẫn cung cấp hai mẫu này, Apple sẽ không giữ chúng trong các cửa hàng của mình. Nếu điều này xảy ra, đây là lần đầu tiên tất cả các mẫu iPhone còn sản xuất đều hỗ trợ Apple Intelligence.

Bên cạnh đó, iPhone 16 và 16 Plus có khả năng vẫn được giữ nguyên, mặc dù iPhone 17 và 17 Air được phát hành để thay thế. Không bất ngờ khi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ không còn được bán để nhường chỗ cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Thay vì giảm giá cho các mẫu Pro đã ra mắt một năm, Apple sẽ ngừng bán chúng hoàn toàn như các năm trước đó.

Giá iPhone sẽ ra sao sau sau khi iPhone 17 ra mắt?

Tóm lại, 4 mẫu iPhone dự kiến sẽ ngừng sản xuất sau ngày 9.9, bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Dòng sản phẩm iPhone mà Apple tiếp tục duy trì bán sẽ có mức giá khởi điểm như sau:

iPhone 16e: 599 USD.

iPhone 16: 699 USD.

iPhone 16 Plus: 799 USD.

iPhone 17: 799 USD.

iPhone 17 Air: 949 USD.

iPhone 17 Pro: 1.049 USD.

iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD.

Không chỉ iPhone, nhiều mẫu Apple Watch và AirPods cũng có thể ngừng sản xuất sau ngày 9.9 ẢNH: ZDNET

Các mức giá này đã tính đến việc tăng 50 USD cho iPhone 17 Pro với dung lượng lưu trữ cao gấp đôi và mức chênh lệch 50 USD cho iPhone 17 Air so với iPhone 16 Plus. Một nhà phân tích cũng dự đoán giá khởi điểm của iPhone 17 Pro Max có thể lên tới 1.249 USD.

Ngoài iPhone, Apple dự kiến sẽ ra mắt ba sản phẩm khác vào tháng tới: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và có thể là AirPods Pro 3. Apple thường xuyên thay thế các mẫu Watch Series và Apple Watch Ultra 3 sẽ thay thế mẫu Apple Watch Ultra 2 ra mắt cách nay hai năm. AirPods Pro 3 cũng thay thế AirPods Pro 2, trong khi AirPods 2 và AirPods 3 vẫn được bán cho đến khi AirPods 4 ra mắt.

Hiện tại, Apple Watch SE (thế hệ thứ hai) đã có tuổi đời tương đương với thế hệ đầu tiên, nhưng thông tin về sản phẩm này vẫn còn hạn chế.

Dựa trên những thông tin hiện có, nhiều khả năng Apple sẽ ngừng sản xuất bốn mẫu iPhone, hai mẫu Apple Watch và một phiên bản AirPods ngay sau sự kiện "Air Dropping".