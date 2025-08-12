Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Kính cường lực hé lộ kích thước màn hình loạt iPhone 17

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/08/2025 08:55 GMT+7

Rò rỉ kính cường lực đã hé lộ tất cả về màn hình của loạt máy iPhone 17 sắp ra mắt.

Theo GSMArena, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến sự kiện ra mắt được mong đợi nhất năm, những bí mật cuối cùng về dòng iPhone 17 dường như đang dần được hé lộ. Mới đây, chuyên gia rò rỉ Majin Bu tung ra hình ảnh các miếng dán bảo vệ màn hình, qua đó xác nhận gần như chắc chắn về kích thước của cả bốn mẫu máy trong loạt sản phẩm năm nay.

Kính cường lực phơi bày kích thước màn hình của cả 4 mẫu iPhone 17 - Ảnh 1.

Kính cường lực cho thấy kích cỡ màn hình của các mẫu máy dòng iPhone 17

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Những hình ảnh này cho thấy Apple sẽ có một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược kích thước màn hình, đặc biệt là sự xuất hiện của một cái tên hoàn toàn mới.

Vén màn kích thước màn hình của các mẫu iPhone 17

Điểm đáng chú ý đầu tiên là iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ được tăng kích thước màn hình lên 6,3 inch, bằng với mẫu iPhone 17 Pro. Đây là một nâng cấp đáng kể so với kích thước 6,1 inch tồn tại trong nhiều năm.

Đặc biệt, cái tên "Plus" dường như sẽ bị khai tử để nhường chỗ cho iPhone 17 Air. Mẫu máy này sẽ có màn hình 6,6 inch, đóng vai trò là một lựa chọn kích thước trung gian, nằm giữa hai mẫu 6,3 inch và mẫu Pro Max lớn nhất. Theo tin đồn, cả iPhone 17 và 17 Air đều sẽ được nâng cấp lên màn hình OLED 120 Hz, tuy nhiên có thể sẽ không có công nghệ ProMotion và màn hình luôn bật (AOD) như dòng Pro.

Đối với các phiên bản cao cấp, iPhone 17 Pro sẽ có cùng kích thước 6,3 inch với bản tiêu chuẩn, trong khi iPhone 17 Pro Max vẫn sẽ là "gã khổng lồ" với màn hình 6,9 inch, tương tự như phiên bản tiền nhiệm.

Rò rỉ này đã cung cấp một trong những cái nhìn rõ ràng nhất về dòng sản phẩm iPhone sắp ra mắt của Apple. Giờ đây, mọi con mắt đều đổ dồn về sự kiện tháng 9 để chờ đợi "táo khuyết" chính thức xác nhận những thông tin này.

