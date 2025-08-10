Xuất hiện hình ảnh iPhone 17 màu xanh lá tuyệt đẹp

Sau khi giới thiệu màu xanh lam sẫm trên iPhone 16, công ty tiếp tục gây ấn tượng với iPhone 17 bằng một sắc xanh lá cây nổi bật khiến cho màu xanh của iPhone 15 và iPhone 16 trở nên nhạt nhòa.

Màu xanh lá cây mới của iPhone 17 tạo hứng thú cho người dùng ẢNH: PHONEARENA

Một video rò rỉ gần đây mô phỏng hình ảnh của iPhone 17 với màu xanh lá cây mới cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với iPhone 15, vốn có màu xanh lá cây nhạt giống như Teal trên iPhone 16. Mặc dù iPhone 15 có màu xanh lá cây khá đẹp, nhưng nó lại gần giống với màu trắng hơn là một sắc xanh thực sự. Đây là một vấn đề mà cả Apple và Samsung thường gặp phải khi tạo ra các màu sắc quá nhạt.

Apple quyết tâm thử lửa với nhiều màu sắc mới cho iPhone

Bên cạnh màu xanh lá cây rực rỡ, iPhone 17 cũng sẽ có thêm tùy chọn màu tím mới nổi bật hơn so với màu tím trên iPhone 14. Trong khi đó, iPhone 14 Pro đã có tùy chọn tím đậm gần giống với màu đen.

Loạt hình ảnh so sánh nguyên mẫu iPhone 17 màu xanh lá cây mới với iPhone 15 màu xanh lá cây nhạt ẢNH: PHONEARENA

Không chỉ dừng lại ở đó, iPhone 17 Pro sẽ giới thiệu màu cam mới, tương tự như phiên bản rực rỡ hơn của màu titan sa mạc. Mặc dù không phải ai cũng thích lựa chọn màu mới, nhưng việc Apple thử nghiệm với màu sắc mới trên các mẫu iPhone hàng đầu là điều đáng hoan nghênh.

Đặc biệt, một trong những điểm thú vị nhất là màu Liquid Glass mới trên iPhone. Theo các báo cáo, màu này chủ yếu sẽ là màu trắng nhưng sẽ phản chiếu khác nhau dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau. Nếu thông tin chính xác, đây chắc chắn sẽ là một trong những tùy chọn hấp dẫn nhất ra mắt trong năm nay.