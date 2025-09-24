Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tính năng từng bị Samsung 'bỏ rơi' sắp trở lại trên One UI 8.5

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/09/2025 19:30 GMT+7

Samsung bị phát hiện đang âm thầm 'hồi sinh' một tính năng chia sẻ file tưởng đã bị khai tử.

Theo Android Authority, trong khi người dùng còn chưa kịp trải nghiệm hết One UI 8, những thông tin rò rỉ về phiên bản One UI 8.5 đã bất ngờ xuất hiện, hé lộ một kế hoạch thú vị của Samsung khi đưa tính năng chia sẻ file bằng cách chạm hai máy vào nhau qua NFC trở lại, một công nghệ gợi nhớ đến Android Beam 'vang bóng một thời'.

Điện thoại Samsung sắp có thêm cách gửi file siêu tốc 'một chạm'

Cụ thể, các chuyên gia công nghệ khi phân tích một bản dựng được cho là của One UI 8.5 đã phát hiện những đoạn mã hé lộ về một tính năng thử nghiệm, cho phép người dùng "chia sẻ tệp trực tiếp với các thiết bị ở gần bằng Quick Share thông qua NFC".

Tính năng từng bị Samsung 'bỏ rơi' sắp trở lại trên One UI 8.5 - Ảnh 1.

Tính năng chia sẻ file nổi tiếng sắp tái xuất trên Samsung Galaxy với One UI 8.5?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GOOGLE BLOG

Điều này có nghĩa là thay vì phải mở Quick Share để tìm kiếm thiết bị và chờ kết nối, người dùng trong tương lai có thể chỉ cần chạm hai chiếc điện thoại Galaxy vào nhau để khởi tạo quá trình truyền dữ liệu một cách nhanh chóng. Cơ chế hoạt động này rất giống với Android Beam, một tính năng từng phổ biến trên các phiên bản Android cũ nhưng đã bị Google loại bỏ nhiều năm trước.

Sự 'hồi sinh' bất ngờ này ngay lập tức dấy lên suy đoán rằng Samsung đang phát triển một tính năng tương tự như NameDrop của Apple, vốn đã gây được tiếng vang lớn khi ra mắt trên iOS. Việc các đoạn mã rò rỉ cũng đề cập đến khả năng tùy chỉnh "hiệu ứng hoạt họa NFC" càng củng cố giả thuyết này, cho thấy Samsung không chỉ mang tính năng trở lại mà còn muốn nâng cao trải nghiệm người dùng, làm cho nó trở nên trực quan và thú vị hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây vẫn là một tính năng thử nghiệm và mọi thông tin đều đến từ các nguồn rò rỉ chưa được xác nhận. Việc Samsung gắn mác 'thử nghiệm' cho một công nghệ không mới cũng đặt ra câu hỏi về kế hoạch thực sự của hãng. Liệu đây có phải là một bước đi để cạnh tranh trực tiếp với hệ sinh thái của Apple, hay chỉ đơn giản là một sự bổ sung nhằm hoàn thiện hơn nữa công cụ Quick Share vốn đã rất mạnh mẽ?

Câu trả lời chính thức sẽ chỉ có khi One UI 8.5 được ra mắt. Nhưng ngay từ bây giờ, cộng đồng người dùng Samsung đã có lý do để chờ đợi một sự thay đổi thú vị trong cách người dùng chia sẻ dữ liệu hằng ngày.

