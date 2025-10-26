Gemini giúp làm slide 'nhanh như gió'

Công cụ Canvas trong Gemini cho phép người dùng tải lên các tệp như bài nghiên cứu hay báo cáo, sau đó nhiệm vụ chuyển đổi chúng thành một bộ slide hoàn chỉnh sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động. Tính năng này hoàn hảo cho bất kỳ ai đang loay hoay với một trang Google Slides trống trơn mà không biết bắt đầu từ đâu.

Việc tạo slide sẽ diễn ra đơn giản với Gemini ẢNH: GOOGLE

Theo thông tin từ Google, tính năng này có khả năng xây dựng các slide có cấu trúc và theo chủ đề từ tài liệu hoặc đoạn văn bản ngắn mà người dùng cung cấp. Mỗi bài thuyết trình sẽ được trang bị sẵn các phần, hình ảnh và định dạng, tạo ra một bản thảo đầu tiên mà người dùng có thể xuất trực tiếp sang Google Slides để chỉnh sửa thêm.

Sinh viên và giáo viên sắp “nghiện” tính năng mới của Gemini

Hiện tại, tính năng mới đã được triển khai cho cả tài khoản cá nhân và Workspace. Một người dùng trên Reddit đã phát hiện ra tính năng này và chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy nó đang được thử nghiệm cho người dùng Pro trước và hứa hẹn sẽ sớm có mặt cho người dùng miễn phí.

Bản cập nhật là bước tiến tiếp theo của Canvas, sau khi dịch vụ này ra mắt không gian làm việc tập trung vào việc tạo và tinh chỉnh các dự án văn bản với sự hỗ trợ của Gemini vào đầu năm nay. Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp thành những bài thuyết trình sẵn sàng.

Tính năng mới đặc biệt hữu ích cho sinh viên, giáo viên và chuyên gia thường xuyên phải thực hiện các bài thuyết trình. Thay vì tốn hàng giờ thiết kế slide, người dùng có thể nhờ Gemini tạo bản nháp đầu tiên và chỉnh sửa theo ý thích.