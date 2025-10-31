Google Maps sắp có tính năng tiết kiệm pin

Google Maps không chỉ giúp người dùng cập nhật tình hình giao thông và các tuyến đường bị đóng mà còn hỗ trợ khám phá những thành phố mới. Tuy nhiên, một vấn đề mà nhiều người dùng gặp phải là ứng dụng này tiêu tốn pin khá nhanh, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

Google dường như đã nhận thức được vấn đề này và đang phát triển một chế độ "tiết kiệm pin" cho Google Maps. Thông tin được phát hiện bởi Android Authority cho thấy chế độ mới sẽ giúp giảm mức tiêu thụ pin của ứng dụng, mang lại giải pháp hữu ích trong những tình huống khẩn cấp.

Giao diện 'đơn giản hóa' sẽ giúp Google Maps tiết kiệm nhiều năng lượng khi hoạt động ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Chế độ tiết kiệm pin đã được phát hiện trong phiên bản beta 25.44.03.824313610 của Google Maps dành cho Android. Một trong những chuỗi mã cho biết: "Để tiết kiệm pin, hãy nhấn nút nguồn điện thấp khi lái xe. Chỉ những thông tin quan trọng như lượt rẽ tiếp theo mới được hiển thị".

Tuy nhiên, tính năng này cũng đi kèm với một số đánh đổi. Giao diện của Google Maps sẽ trở nên tối giản và đơn sắc, với hầu hết yếu tố giao diện người dùng bị loại bỏ, chỉ còn lại thời gian ước tính đến đích, mũi tên chỉ hướng và các đường kẻ chỉ đường. Tuy nhiên, chỉ dẫn bằng âm thanh vẫn sẽ hoạt động giúp người dùng nhận được thông báo chỉ đường cần thiết.

Đi xa, bật Google Maps không sợ cạn pin

Chế độ tiết kiệm pin sẽ hỗ trợ cho các phương thức di chuyển như đi bộ, lái xe và đạp xe, nhưng hiện tại chưa có thông tin xác nhận về việc hỗ trợ các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hay tàu hỏa hay không. Đặc biệt, chế độ này có vẻ chỉ hoạt động khi điện thoại ở chế độ dọc.

Một điểm thú vị khác là chế độ tiết kiệm pin sẽ tự động kích hoạt khi người dùng mở ứng dụng và nhấn nút nguồn của thiết bị, giúp dễ dàng sử dụng khi lái xe hoặc đạp xe.

Tóm lại, chế độ tiết kiệm pin mới của Google Maps hứa hẹn sẽ là một giải pháp hữu ích cho những ai thường xuyên gặp khó khăn với pin yếu. Tuy nhiên, cần lưu ý tính năng này vẫn đang trong quá trình phát triển, vì vậy giao diện và cách thức hoạt động có thể thay đổi trước khi chính thức ra mắt. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu tính năng này sẽ có mặt trên iOS hay chỉ dành riêng cho Android.