Google Maps thử nghiệm thay đổi lớn trong giao diện chỉ đường

Google Maps từ lâu đã thống trị thị trường bản đồ số nhờ vào hệ thống tính năng dày đặc và liên tục được cập nhật. Tuy nhiên, một thay đổi mới đang được thử nghiệm trong phiên bản beta có thể sẽ gây ra nhiều tranh cãi.

Google Maps thay đổi giao diện, tiện lợi hơn hay rối rắm hơn?

Theo phát hiện từ trang tin Android Authority, trong phiên bản sắp tới, thay vì hiển thị các biểu tượng của nhà hàng, trạm xăng... trực tiếp trên bản đồ như hiện tại, Google Maps sẽ gom tất cả vào một thẻ thông tin (card) gọn gàng ở cạnh dưới màn hình.

Khi cần tìm một điểm dừng, người dùng sẽ kéo thẻ này lên để xem một danh sách chi tiết các địa điểm trên đường đi. Mỗi địa điểm sẽ hiển thị rõ thời gian cần đi đường vòng (tính bằng phút) hoặc có nhãn 'Đường vòng nhanh' (Quick detour).

Sự thay đổi này mang đến một số cải tiến đáng chú ý. Giao diện mới bổ sung các bộ lọc hữu ích như 'Đang mở cửa' (Open Now), 'Gần tôi' (Near me), 'Nửa đường' (Halfway) và 'Gần điểm đến' (Near destination), giúp người dùng nhanh chóng tìm được địa điểm phù hợp. Đặc biệt, một nút 'Gọi' (Call) chuyên dụng sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi địa điểm, cho phép người dùng liên hệ trực tiếp mà không cần qua nhiều thao tác.

Giao diện chỉ đường mới được thử nghiệm trên Google Maps ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID POLICE

Tuy nhiên, việc 'giấu' các địa điểm vào một danh sách thay vì hiển thị trực quan trên bản đồ có thể khiến một số người dùng cảm thấy không quen và khó hình dung được vị trí thực tế của các điểm dừng so với lộ trình của mình.

Thay đổi này không chỉ áp dụng cho điện thoại mà còn được thử nghiệm trên cả phiên bản Android Auto. Tin tốt là trên Android Auto, các địa điểm dường như vẫn sẽ được hiển thị trên bản đồ ở một số giao diện nhất định. Điều này mang lại hy vọng rằng phiên bản cuối cùng trên điện thoại có thể sẽ là sự kết hợp giữa hai cách hiển thị, vừa có danh sách chi tiết, vừa có biểu tượng trực quan trên bản đồ.

Hiện tại, các tính năng này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và một số nút bấm vẫn chưa hoạt động. Đây có thể chỉ là một phiên bản sơ khai và Google sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi để hoàn thiện trước khi ra mắt chính thức.