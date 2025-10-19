Google Maps mang đến cải tiến thú vị cho người lái xe

Tuy nhiên, tính năng này chỉ làm việc khi hệ thống dẫn đường của Google Maps đang hoạt động. Hiện tại, để thay đổi biểu tượng, người dùng cần chạm vào mũi tên màu xanh trên màn hình dẫn đường để mở menu hình đại diện, hoặc kéo menu dưới cùng lên và chọn Driving avatar. Tuy nhiên, cả hai cách này chỉ có thể thực hiện khi người dùng đã bắt đầu hoặc sắp bắt đầu hành trình.

Trải nghiệm thay hình đại diện xe có ngay trong phần cài đặt của Google Maps ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lái xe vui hơn với Google Maps

Trong phiên bản Google Maps 25.42.02.817770306, một thay đổi nhỏ nhưng hữu ích đã được kích hoạt, cho phép người dùng chọn hình đại diện hoạt hình mà không cần phải bắt đầu một hành trình cụ thể. Tùy chọn Driving avatar đã được thêm vào mục Your vehicles trong cài đặt Google Maps, bên cạnh các loại nhiên liệu.

Vào đầu năm nay, Google bổ sung các mẫu xe chi tiết và tùy chọn màu sắc mới cho người dùng Android, sau khi tính năng này lần đầu tiên xuất hiện trên iOS. Việc chuyển lựa chọn hình đại diện vào menu cài đặt giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tùy chỉnh mà không bị phân tâm trong quá trình lái xe.

Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào tính năng này sẽ được triển khai rộng rãi. Google thường thử nghiệm các thay đổi nhỏ về giao diện trước khi quyết định có phát hành chính thức hay không.