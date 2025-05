Google Maps trên iPhone thông minh hơn nhờ tính năng AI mới

Theo Digital Trends, Google vừa mang đến một tin vui cho những người thường xuyên sử dụng iPhone để lên kế hoạch du lịch, khi ứng dụng Google Maps đã được trang bị công cụ thông minh, có khả năng tự động trích xuất và lưu trữ thông tin địa chỉ từ ảnh chụp màn hình. Tính năng mới này, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini, hứa hẹn sẽ đơn giản hóa đáng kể quá trình chuẩn bị cho mỗi chuyến đi.

Google Maps cho iPhone có thể 'nhìn thấy' địa điểm từ ảnh chụp màn hình

Trước đây, việc lưu lại thông tin về một địa điểm thú vị, một nhà hàng được gợi ý hay một khách sạn tiềm năng từ các trang web, mạng xã hội thường được thực hiện bằng cách chụp ảnh màn hình. Tuy nhiên, người dùng sau đó phải tự mình nhập liệu hoặc sử dụng các công cụ như Google Lens để lấy thông tin một cách thủ công. Giờ đây, với sự nâng cấp đáng giá này, Google Maps sẽ tự động hóa gần như toàn bộ quy trình.

Google Maps trên iPhone có khả năng quét ảnh chụp màn hình và lưu địa điểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Theo Google, trợ lý AI Gemini sẽ chủ động quét các ảnh chụp màn hình lưu trên iPhone của người dùng để tìm kiếm thông tin liên quan đến địa chỉ. Khi phát hiện, những chi tiết này sẽ được đề xuất để thêm vào một danh sách riêng biệt có tên 'Screenshots' ngay trong mục You của ứng dụng Google Maps.

"Những địa điểm bạn lưu sẽ hiển thị trên bản đồ và bạn có thể dễ dàng chia sẻ danh sách đó với bạn bè đồng hành của mình", đại diện Google chia sẻ trong một thông báo vào tháng 3. Tính năng này có nét tương đồng với khả năng phân tích tệp tài liệu (như PDF) của Gemini ngay trong ứng dụng Files trên một số thiết bị.

Để kích hoạt và trải nghiệm trợ thủ đắc lực này, người dùng iPhone cần đảm bảo đã cập nhật phiên bản Google Maps mới nhất. Sau đó, truy cập vào mục You trong ứng dụng, tìm danh sách 'Screenshots' với huy hiệu 'Try it out!'. Ứng dụng sẽ yêu cầu quyền truy cập vào thư viện ảnh và video trên máy. Một khi được cấp phép, mỗi khi bạn chụp màn hình chứa thông tin địa chỉ, Google Maps sẽ tự động quét trong nền và thông báo khi có địa điểm mới sẵn sàng để bạn xem xét và lưu lại. Người dùng cũng có thể chủ động yêu cầu quét ảnh chụp màn hình từ trong tab You.

Hiện tại, tính năng thông minh này đang được triển khai dần cho người dùng iOS trên toàn cầu và Google cũng có bài blog hướng dẫn chi tiết. Người dùng Android cũng sẽ sớm được trải nghiệm tiện ích này trong thời gian tới.