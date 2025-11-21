Loạt tính năng mới giúp Google Maps tốt hơn bao giờ hết

Những tính năng này trên Google Maps không chỉ giúp người dùng đưa ra quyết định thông minh hơn mà còn bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Gemini can thiệp sâu hơn vào các hoạt động của Google Maps ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Bổ sung mục "know before you go" được hỗ trợ bởi Gemini

Khi tìm kiếm các địa điểm như nhà hàng, khách sạn hay sự kiện, người dùng sẽ thấy một danh sách các mẹo hữu ích. Google Maps sẽ sử dụng Gemini để thu thập đánh giá và thông tin trực tuyến, cung cấp những chi tiết như cách đặt chỗ hiệu quả, món ăn đặc biệt trong thực đơn và mẹo đỗ xe. Người dùng có thể nhấp vào từng mẹo để tìm hiểu thêm thông tin. Tính năng này đang được triển khai tại Mỹ trên cả hai nền tảng Android và iOS.

Trending nâng tầm trải nghiệm Explore

Tính năng này giúp người dùng dễ dàng khám phá các nhà hàng, hoạt động và điểm tham quan đang thịnh hành gần họ. Người dùng chỉ cần vuốt lên trên tab Explore để xem các lựa chọn phổ biến, cùng với danh sách được tuyển chọn từ các nguồn đáng tin cậy như Viator, Lonely Planet và OpenTable, cũng như từ những người có ảnh hưởng địa phương. Tab Explore mới sẽ được triển khai toàn cầu trên Android và iOS trong tháng này.

Dự đoán tình trạng sẵn có của trạm sạc xe điện (EV)

Google Maps đã hiển thị tình trạng sẵn có của bộ sạc từ các mạng lưới như Tesla Superchargers và Electrify America. Tuy nhiên, người dùng thường gặp phải tình huống trạm sạc đầy khi đến nơi, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Người dùng giờ đây có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về trạm sạc xe điện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để giải quyết vấn đề này, Google Maps sẽ dự đoán số lượng trạm sạc có thể có sẵn khi người dùng đến. Chỉ cần tìm kiếm "Sạc EV" trên ứng dụng, Google Maps sẽ phân tích tình trạng sẵn có theo thời gian thực và lịch sử để đưa ra dự đoán, giúp người dùng tránh phải xếp hàng dài và tiết kiệm thời gian. Tính năng này sẽ được triển khai vào tuần tới trên Android Auto và các xe tích hợp Google, hoạt động tại hàng trăm nghìn trạm sạc trên toàn cầu.

Hồ sơ được đặt biệt danh khi đăng bài đánh giá trên Google Maps

Ngoài ra, Google Maps cũng cho phép người dùng chọn biệt danh và ảnh đại diện để liên kết với các bài đánh giá, nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho những ai không muốn sử dụng tên thật. Mặc dù các bài đánh giá vẫn được liên kết với tài khoản Google của người dùng, Google cam kết sẽ tiếp tục theo dõi các bài đánh giá đáng ngờ và giả mạo. Tính năng biệt danh và ảnh đại diện sẽ được triển khai trên toàn cầu trong tháng này trên các nền tảng Android, iOS và máy tính để bàn.