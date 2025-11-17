Thị trường ô tô khởi sắc, người Việt ngày càng chuộng 'xe xanh'

Bất chấp hàng loạt khó khăn bủa vây khiến Triển lãm ô tô Việt Nam - "ngày hội" lớn nhất ngành ô tô Việt Nam (thường diễn ra cuối tháng 10 hàng năm) một lần nữa bị gián đoạn, thị trường ô tô vẫn khởi sắc trong tháng mở đầu mùa bán hàng cuối năm 2025. Ô tô mới ồ ạt xuất hiện cùng với động thái mạnh tay giảm giá bán hàng loạt mẫu mã của các nhà sản xuất, phân phối giúp sức mua ô tô tiếp đà tăng trưởng, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay. Trong đó, ô tô điện, xe hybrid ngày càng hút khách tại Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Thị trường ô tô khởi sắc, doanh số đạt hơn 63.500 xe

Không còn dè dặt như khoảng thời gian đầu năm, từ tháng 10 khi thời gian bán hàng của năm 2025 đang dần rút ngăn, áp lực cạnh tranh gia tăng kéo theo nguy cơ tồn kho… các nhà sản xuất, phân phối đều mạnh tay hơn trong cuộc đua giảm giá ô tô. Nhiều mẫu mã ô tô thậm chí được giảm giá gấp đôi so với trước thông qua nhiều hình thức ưu đãi khác nhau. Thậm chí, nhiều dòng xe phổ thông vốn hút khách cũng được giảm gần cả trăm triệu đồng. Chính điều này đã góp phần thúc đẩy sức mua ô tô tăng trưởng mạnh mẽ.

Ô tô ồ ạt giảm giá bán góp phần thúc đẩy sức mua tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10.2025 Ảnh: B.H

Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 37.910 xe ô tô các loại, tăng 7.222 xe tương đương khoảng 24% so với tháng 9.2025. Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 5.260 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 20.380 xe); trong tháng 10.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 63.550 xe ô tô các loại, tăng 14.652 xe tương đương 23% so với tháng 9.2025.

Đây được xem là kết quả bán hàng tốt nhất của toàn thị trường ô tô Việt Nam đồng thời cũng là tháng đầu tiên tổng lượng xe bán ra đạt hơn 63.000 chiếc tính từ đầu năm 2025 đến nay. Con số này còn chưa bao gồm doanh số của các thương hiệu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Tổng doanh số của các thành viên VAMA Tháng 1.2025 18893 Tháng 2.2025 21606 Tháng 3.2025 31750 Tháng 4.2025 29585 Tháng 5.2025 29210 Tháng 6.2025 31977 Tháng 7.2025 31739 Tháng 8.2025 25973 Tháng 9.2025 30688 Tháng 10.2025 37910

Đáng chú ý, khác với những tháng trước đây, lượng ô tô du lịch tiêu thụ trên thị trường trong tháng qua tăng trưởng nhanh hơn so với xe thương mại và xe chuyên dụng. Cụ thể, theo VAMA tỷ lệ tăng trưởng ô tô du lịch đạt tới 33%, trong khi con số này với xe thương mại chỉ 6,6%. Điều này cho thấy nhu cầu mua ô tô du lịch phục vụ cuộc sống, công việc của người Việt đang có xu hướng tăng nhanh vào những tháng cuối năm.

Người Việt đang dần chuyển hướng sang ô tô điện, xe hybrid

Không chỉ ô tô sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu; lượng tiêu thụ ô tô điện, xe hybrid tại Việt Nam cũng đang có chiều hướng tăng nhanh trong bối cảnh sức mua hồi phục. Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA, VinFast và TC Motor cho thấy, trong tổng số 63.550 xe ô tô các loại được tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng qua, có tới 21.785 xe ô tô điện và hybrid các loại; chiếm 34,2% thị phần. Trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2025, có tới 5 mẫu ô tô điện.

Ở mảng xe điện VinFast vẫn đang cho thấy vị thế dẫn đầu với doanh số bán áp đảo, thậm chí còn gấp nhiều lần lượng xe xăng, dầu của các thương hiệu khác Ảnh: B.H

Trong đó, ở mảng xe điện VinFast vẫn đang cho thấy vị thế dẫn đầu với doanh số bán áp đảo, thậm chí còn gấp nhiều lần lượng xe xăng, dầu của các thương hiệu khác. Cụ thể, VinFast đã bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý gần 20.380 xe ô tô điện trong tháng 10.2025, tăng gần 6.500 xe so với tháng trước đó. Qua đó, nâng tổng doanh số sau 10 tháng đã qua của năm 2025 lên mức 124.264 xe. Kết quả này giúp VinFast thống lĩnh thị trường và tạo cách biệt khá lớn về doanh số so với các thương hiệu ô tô còn lại trên thị trường.

Ở mảng xe hybrid nói chung, doanh số bán đã tăng trưởng liên tiếp trong 5 tháng qua. Trong tổng số gần 1.400 xe hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường tháng qua, (chưa bao gồm lượng xe hybrid của các thương hiệu ô tô hạng sang cũng như Trung Quốc), xe thương hiệu Nhật Bản vẫn chiếm đa số. Trong đó, Toyota, Honda… với thế mạnh về thương hiệu cùng danh mục sản phẩm đa dạng, tiếp tục cho thấy sự áp đảo. Có tới 822 xe hybrid của Toyota đã bán ra thị trường trong tháng 10 vừa qua, chiếm gần 60% thị phần.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 454.657 xe, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng VinFast cũng như các thành viên thuộc VAMA, đã bán ra thị trường tổng cộng 135.467 xe ô tô điện và hybrid; chiếm khoảng 30% tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam. Kết quả này cho thấy, ô tô điện và xe hybrid nói chung ngày được khách hàng Việt Nam ưa chuộng.