10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2025: Xe điện VinFast chiếm một nửa

Số lượng mẫu mã chưa thực sự đa dạng như ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu nhưng xe điện (chủ yếu của VinFast) đang ngày càng áp đảo xe xăng, dầu trong cuộc đua doanh số tại thị trường Việt Nam. Số liệu bán hàng mới nhất được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như hãng ô tô điện VinFast cập nhật mới đây cho thấy, sức mua trên thị trường ô tô có bước tăng trưởng đột phá trong tháng 10.2025. Lượng xe ô tô các loại các thành viên VAMA bán ra đạt gần 38.000 xe, tăng 24% so với tháng 9.2025. Trong đó, ô tô điện VinFast tiếp tục áp đảo danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2025.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2025 Nguồn: VAMA, VinFast

Trong số 10 mẫu xe xuất hiện trong danh sách ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2025 có tới 5 mẫu xe VinFast thuộc các phân khúc khác nhau. Đáng chú ý, các mẫu mã như VinFast VF 3, VF 5 và Limo Green đều có doanh số bán hơn 4.000 xe. Các vị trí còn lại được chia đều cho các mẫu xe hút khách nhất của Toyota, Ford, Mitsubishi và Mazda.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2025:

1. VinFast VF 3: 4.619 xe

Sau khi để VF 5 vượt mặt, bước sang tháng 10.2025 VinFast VF 3 lập tức trở lại vị trí số 1 trong cuộc đua doanh số với 4.619 xe được bàn giao đến tay khách hàng cũng như đại lý, tăng 1.937 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng phá cách, dễ cá nhân hóa theo sở thích, giá bán hấp dẫn cùng cái danh ô tô Việt giúp VinFast VF 3 được nhiều người tiêu dùng ô tô Việt Nam lựa chọn để khám phá, trải nghiệm xe điện. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân khối với giá 299 triệu đồng (đã bao gồm pin). Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, VinFast VF 3 đang là mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam với doanh số cộng dồn đạt 36.005 xe Ảnh: B.H

2. VinFast VF 5: 4.450 xe

VinFast VF 5 với 4.450 xe bán ra, tăng 603 xe so xếp vị trí thứ hai. Như vậy, sau hai tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường ô tô về doanh số VinFast VF 5 đã phải nhường lại vị trí dẫn đầu cho VF 3. VinFast VF 5 là mẫu Crossover 5 chỗ phù hợp với cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân khối với giá 529 triệu đồng (đã bao gồm pin). Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 35.406 xe Ảnh: V.F

3. VinFast Limo Green: 4.160 xe

Mang phong cách thiết kế của xe MPV 5+2 chỗ ngồi, VinFast Limo Green là sản phẩm mới của VinFast hướng đến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi công nghệ. Trong tháng thứ ba bàn giao đến tay khách hàng, mẫu xe này đạt doanh số 4.160 xe, tăng 2.040 xe so với tháng trước đó, đồng thời tiếp tục trở thành mẫu MPV bán chạy nhất tháng 9.2025. VinFast Limo Green có giá từ 749 triệu đồng Ảnh: V.F

4. VinFast Herio Green: 2.920 xe

Tháng thứ tư liên tiếp VinFast Herio Green góp mặt trong danh sách này với doanh số bán đạt 2.920 xe, tăng 747 xe so với tháng trước đó. Thiết kế nhỏ gọn, trang bị cơ bản cùng giá bán bán từ 499 triệu đồng phù hợp để sử dụng làm taxi, xe vận chuyển là yếu tố giúp VinFast Herio Green tạo được sức hút. Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 11.524 xe Ảnh: V.F

5. Mitsubishi Xpander: 2.644 xe

Sự xuất hiện của bản nâng cấp với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ trong khi giá bán không chênh lệch quá lớn lại còn được áp dụng ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng giúp Mitsubishi Xpander hút khách. Hãng xe Nhật Bản đã bán được 2.644 xe Xpander trong tháng 10.2025, tăng 852 xe so với tháng 9.2025. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, cải tiến; giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: C.T





6. VinFast VF 6: 2.524 xe

Trong tháng 10.2025 đã có 2.524 xe VinFast VF 6 được bàn giao, tăng 591 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp VF 6 trụ vững ở nhóm đầu trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe thứ 5 của VinFast góp mặt trong danh sách này. Mẫu xe hạng B này được đánh giá cao về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hay gia đình. Hiện tại, VinFast VF 6 đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 694 - 759 triệu đồng Ảnh: B.H

7. Ford Ranger: 1.876 xe

Ford Ranger tiếp tục kéo dài mạch tăng trưởng doanh số với 1.876 xe bán ra trong 10.2025, tăng 193 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Ford Ranger tiếp tục trở thành mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất thị trường. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: B.H

8. Mitsubishi Xforce: 1.854 xe

Mẫu xe thứ hai của Mitsubishi góp mặt trong danh sách này. Doanh số Mitsubishi Xforce đạt 1.854 xe trong tháng 10.2025, tăng 480 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mitsubishi Xforce góp mặt ở vị trí thứ 8 trong cuộc đua 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

9. Toyota Yaris Cross: 1.833 xe

Trái với sự tăng trưởng của các mẫu xe góp mặt trong danh sách này, Toyota Yaris Cross là cái tên duy nhất sụt giảm doanh số. Mẫu Crossover hạng B của Toyota bán ra 1.833 xe trong tháng 10 vừa qua, giảm 131 xe so với tháng 9.2025. Dù vậy, Yaris Cross vẫn là một trong những mẫu xe Toyota hút khách nhất thị trường. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng Ảnh: T.M.V

10. Mazda CX-5: 1.594 xe

Mazda CX-5 tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10 với bị 1.594 xe bán ra trong tháng 10.2025. Dù vậy, so với tháng trước lượng tiêu thụ Mazda CX-5 vẫn tăng 283 xe, đồng thời là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H



