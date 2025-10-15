10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2025: VinFast áp đảo, VF5 dẫn đầu

Sức mua trên thị trường ô tô tăng trưởng trở lại giúp doanh số bán nhiều dòng xe được cải thiện so với tháng trước đó. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng qua, tổng lượng ô tô của các thành viên bán ra tăng 18% so với tháng trước đó. Doanh số nhiều mẫu xe tăng trưởng, tuy nhiên cuộc đua vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2025 vẫn không có nhiều xáo trộn khi VinFast tiếp tục áp đảo.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2025 Nguồn: VAMA, TC Motor

Hãng xe điện Việt Nam có tới 4 mẫu xe góp mặt, trong khi các vị trí còn lại thuộc về 4 mẫu xe Nhật Bản cùng Ford Ranger.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025:

1. VinFast VF 5: 3.847 xe

Vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2025 tiếp tục thuộc về VinFast VF 5 với 3.847 xe bán ra, tăng 1.102 xe so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ hai liên tiếp VinFast VF 5 dẫn đầu thị trường ô tô về doanh số. VF 5 là mẫu Crossover 5 chỗ phù hợp với cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân khối với giá 529 triệu đồng (đã bao gồm pin). Sau 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 30.956 xe. Ảnh: VinFast

2. VinFast VF 3: 2.682 xe

Với 2.682 xe đến tay khách hàng, tăng 201 xe so với tháng 8.2025 VinFast VF 3 tiếp tục xếp thứ hai. Dù vậy, đây vẫn là mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường sau 9 tháng đã qua của năm 2025 với doanh số cộng dồn đạt 31.386 xe. Kiểu dáng phá cách, dễ cá nhân hóa theo sở thích, giá bán hấp dẫn cùng cái danh ô tô Việt giúp VinFast VF 3 được nhiều người tiêu dùng ô tô Việt Nam lựa chọn để khám phá, trải nghiệm xe điện. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân khối với giá 299 triệu đồng (đã bao gồm pin). Ảnh: B.H

3. VinFast Herio Green: 2.173 xe

Tháng thứ ba liên tiếp VinFast Herio Green góp mặt trong danh sách này với doanh số bán đạt2.173 xe, giảm 222 xe so với tháng trước đó. Thiết kế nhỏ gọn, trang bị cơ bản cùng giá bán bán từ 499 triệu đồng phù hợp để sử dụng làm taxi, xe vận chuyển là yếu tố giúp VinFast Herio Green tạo được sức hút. Sau 3 quý đã qua của năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 8.604 xe. Ảnh: VinFast

4. Toyota Yaris Cross: 1.964 xe

Toyota Yaris Cross tiếp tục cho thấy sức hút khi tháng thứ 7 liên tiếp góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu Crossover hạng B này đạt 1.964 xe (trong đó có 122 xe thuộc bản hybrid). So với tháng trước đó, lượng xe Yaris Cross tăng 952 xe. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng. Ảnh: B.H

5. VinFast VF 6: 1.933 xe

Trong tháng 9.2025 đã có 1.933 xe VinFast VF 6 được bàn giao, giảm 105 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp VF 6 trụ vững ở nhóm đầu trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe thứ 4 của VinFast góp mặt trong danh sách này. Mẫu xe hạng B này được đánh giá cao về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hay gia đình. Hiện tại, VinFast VF 6 đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 694 - 759 triệu đồng. Ảnh: B.H

6. Mitsubishi Xpander: 1.792 xe

Doanh số mẫu MPV này đã có sự cải thiện. Hãng xe Nhật Bản đã bán được 1.792 xe Xpander trong tháng 9.2025, tăng 886 xe so với tháng 8.2025. Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, doanh số Xpander đã tăng trưởng trở lại. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, cải tiến; giá bán từ 560 - 703 triệu đồng. Ảnh: Chí Tâm

7. Ford Ranger: 1.683 xe

Tương tự Xpander, Ford Ranger cũng vừa tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số với 1.683 xe bán ra trong 9.2025, tăng 172 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Ford Ranger tiếp tục trở thành mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất thị trường. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng. Ảnh: B.H

8. Mitsubishi Xforce: 1.374 xe

Mẫu xe thứ hai của Mitsubishi góp mặt trong danh sách này. Doanh số Mitsubishi Xforce đạt 1.374 xe trong tháng 9.2025, tăng 474 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mitsubishi Xforce trở lại cuộc đua 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng.

9. Mazda CX-5: 1.311 xe

Mazda CX-5 bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng với doanh số đạt 1.311 xe trong tháng 9.2025. Dù vậy, so với tháng trước lượng tiêu thụ Mazda CX-5 vẫn tăng 286 xe, đồng thời là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng. Ảnh: B.H

10. Toyota Vios: 1.292 xe

Toyota Vios đạt doanh số bán 1.292 xe trong tháng 9.2025, tăng 566 xe so với tháng 8.2025, Chính sách ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam kiên trì áp dụng giúp Toyota Vios tạo được lợi thế cạnh tranh về giá trong khi danh tiếng đã được tạo dựng. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng. Cùng với Yaris Cross, Toyota Vios là hai mẫu xe Toyota hút khách nhất tại Việt Nam những tháng gần đây. Ảnh: T.M.V



