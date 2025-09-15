10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025: VinFast chiếm 4 vị trí đầu

Người Việt giảm mua sắm ô tô mới khiến doanh số toàn thị trường ô tô Việt nam "lao dốc" trong tháng 8 với mức giảm lên đến 18% so với tháng trước đó. Lượng tiêu thụ nhiều dòng xe cũng giảm mạnh khiến cuộc đua vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025 có nhiều xáo trộn.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025 Nguồn: VAMA, VinFast

VinFast tiếp tục áp đảo cuộc đua 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025 khi có tới 4 mẫu xe góp mặt ở 4 vị trí dẫn đầu. Ford Ranger giữ vững vị thế của mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất, bên cạnh bước tiến mạnh mẽ của Honda City. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander bị đẩy xuống cuối bảng.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025:

1. VinFast VF 5: 2.745 xe

Vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025 thuộc về VinFast VF 5. Sau hai tháng liên tiếp để VF 3 vượt mặt, VinFast VF 5 đã lấy lại ngôi đầu với 2.745 xe bán ra, tăng 193 xe so với tháng 7.2025. VF 5 là mẫu Crossover 5 chỗ phù hợp với cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân khối với giá 529 triệu đồng (đã bao gồm pin). Sau 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 27.109 xe Ảnh: C.V

2. VinFast VF 3: 2.481 xe

Với 2.481 xe đến tay khách hàng, giảm 659 xe so với tháng 7.2025 VinFast VF 3 để mất vị trí dẫn đầu vào tay người anh em VF 5. Dù vậy, đây vẫn là mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường sau 8 tháng đã qua của năm 2025 với doanh số cộng dồn đạt 28.704 xe. Kiểu dáng phá cách, dễ cá nhân hoá theo sở thích, giá bán hấp dẫn cùng cái danh ô tô Việt giúp VinFast VF 3 được nhiều người tiêu dùng ô tô Việt Nam lựa chọn để khám phá, trải nghiệm xe điện. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân khối với giá 299 triệu đồng (đã bao gồm pin) Ảnh: B.H

3. VinFast Herio Green: 2.395 xe

Tháng thứ hai liên tiếp VinFast Herio Green góp mặt trong danh sách này với doanh số bán đạt 2.395 xe, tăng 267 xe so với tháng trước đó. Thiết kế nhỏ gọn, trang bị cơ bản cùng giá bán bán từ 499 triệu đồng phù hợp để sử dụng làm taxi, xe vận chuyển là yếu tố giúp VinFast Herio Green tạo được sức hút Ảnh: V.F

4. VinFast VF 6: 2.038 xe

Lượng tiêu thụ VinFast VF 6 trong tháng 8.2025 tiếp tục có sự cải thiện với 2.038 xe được bàn giao, tăng 136 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp VF 6 trụ vững ở nhóm đầu trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025. Đây cũng là mẫu xe thứ 4 của VinFast góp mặt trong danh sách này. Mẫu xe hạng B này được đánh giá cao về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hay gia đình. Hiện tại, VinFast VF 6 đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 694 - 759 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Ford Ranger: 1.511 xe

Không còn duy trì được mạch tăng trưởng nhưng Ford Ranger vẫn là mẫu ô tô động cơ xăng, dầu hút khách nhất Việt Nam với 1.511 xe bán ra, giảm 87 xe so với tháng trước đó. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: B.H

6. Honda City: 1.136 xe

Tháng thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, Honda City đánh dấu bước tiến mạnh mẽ với 1.136 xe bán ra trong tháng 8.2025, tăng 45 xe so với tháng trước đó, đồng thời vượt qua nhiều mẫu mã vốn hút khách như Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander. Honda City cũng là mẫu xe Honda duy nhất góp mặt trong danh sách này. Mẫu xe này đang được Honda lắp ráp tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng Ảnh: B.H

7. Ford Everest: 1.053 xe

Ford Everest đánh dấu sự trở lại cuộc đua ô tô bán chạy nhất Việt Nam với 1.053 xe bán ra trong tháng 8.2025, giảm 36 xe so với tháng trước đó. Mức giá khá cao, nhưng ưu đãi từ phía đại lý cùng sức hút về kiểu dáng, công nghệ giúp Ford Everest tạo sức hút với khách hàng. Đây cũng là đại diện duy nhất của phân khúc xe SUV 7 chỗ góp mặt trong danh sách này. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: Ford

8. Mazda CX-5: 1.025 xe

Doanh số sụt giảm hơn 500 xe so với tháng 7.2025 khiến Mazda CX-5 bị đẩy xuống nửa cuối bảng xếp hạng với doanh số đạt 1.025 xe trong tháng 8.2025. Dù vậy, Mazda CX-5 vẫn là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

9. Toyota Yaris Cross: 1.012 xe

Tháng thứ sáu liên tiếp Toyota Yaris Cross góp mặt tronh danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, cho thấy sức hút của mẫu SUV hạng B này. Doanh số mẫu Crossover hạng B này đạt 1.012 xe (trong đó có 135 xe thuộc bản hybrid). So với tháng trước đó, lượng xe Yaris Cross giảm 247 xe. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng Ảnh: B.H

10. Mitsubishi Xpander: 906 xe

Hãng xe Nhật Bản chỉ bán được 906 xe Xpander trong tháng 8.2025, giảm 647 xe so với tháng 7.2025, qua đó rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp doanh số Xpander lao dốc. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), giá bán từ 560 - 703 triệu đồng. Trong đó, một số phiên bản đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mẫu xe này chuẩn bị được hãng xe Nhật Bản cập nhật bản nâng cấp dành cho thị trường Việt Nam Ảnh: B.H



