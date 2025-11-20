Google Tìm kiếm và Gemini có thể dự báo thời tiết chính xác hơn

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), WeatherNext 2 được Google hứa hẹn sẽ cung cấp dự báo nhanh và chính xác hơn cho người dùng.

Sau khi có mặt trên Google Tìm kiếm và Gemini, WeatherNext 2 sẽ sớm đến với Google Maps ẢNH: GOOGLE

WeatherNext 2 sử dụng kiến trúc Functional Generative Network (FGN) với khả năng mô phỏng hàng trăm kịch bản thời tiết chỉ từ đầu vào duy nhất. Nhờ đó, WeatherNext 2 có thể đưa ra những dự đoán phong phú và đáng tin cậy hơn.

Theo Digitaltrends, WeatherNext 2 không chỉ có mặt trên Google Tìm kiếm mà còn trên các sản phẩm như Gemini và Pixel Weather. Các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể truy cập dữ liệu của WeatherNext 2 thông qua Earth Engine, BigQuery và các API trong Vertex AI.

Google muốn WeatherNext 2 thay đổi ngành khí tượng

Hiện nay, thời tiết ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ du lịch, nông nghiệp đến ứng phó khẩn cấp. Việc cải thiện độ chính xác và tốc độ dự báo có thể mang lại lợi ích lớn cho tất cả các ngành. WeatherNext 2 có thể dự báo nhanh hơn gấp 8 lần và cho thấy sự cải thiện đáng kể trên 99,9% các biến số như nhiệt độ, gió và độ ẩm. Khi thời tiết khắc nghiệt ngày càng phổ biến, các dự báo đáng tin cậy trở nên thiết yếu cho sự an toàn và khả năng chuẩn bị.

Người dùng Google Tìm kiếm hoặc các dịch vụ hỗ trợ Google sẽ nhận được dự báo thời tiết chính xác hơn theo từng giờ, hữu ích cho các hoạt động ngoài trời và kế hoạch du lịch. Đối với người sử dụng Google Maps, lớp thời tiết mới sẽ giúp cải thiện hướng đi, theo dõi bão và cung cấp cảnh báo hữu ích cho các hoạt động ngoài trời.

Trong tương lai gần, Google xác nhận Google Maps sẽ là sản phẩm tiếp theo áp dụng WeatherNext 2, mang đến nhiều lớp thời tiết và cảnh báo thời gian thực cho người dùng. Công ty cũng có kế hoạch giới thiệu các thông tin cá nhân hóa, như dự đoán thời gian mưa cho lộ trình đi làm của người dùng.

Dự báo thời tiết bằng AI có thể định hình lại ngành công nghiệp thời tiết toàn cầu, khi Google và các công ty khác vượt ra ngoài các mô hình truyền thống.