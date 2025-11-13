Google Maps không còn 'ngốn' pin nhờ chế độ mới

Google Maps vốn nổi tiếng 'ngốn' pin điện thoại, giờ đây ứng dụng cuối cùng cũng nhận được một chế độ tiết kiệm pin mới. Tuy nhiên, người dùng đừng vội vui mừng khi tính năng hữu ích này lại độc quyền cho dòng Pixel 10 vừa ra mắt.

Google Maps có chế độ tiết kiệm pin mới

Trong bản cập nhật Pixel Drop tháng 11.2025, Google đã âm thầm giới thiệu một chế độ tiết kiệm pin (Power Saving Mode) mới cho Maps. Tính năng này được thiết kế để giải quyết một trong những phàn nàn lớn nhất của người dùng là pin tụt nhanh chóng khi điều hướng.

Khi được kích hoạt, chế độ này sẽ đơn giản hóa hoàn toàn bản đồ. Giao diện sẽ chuyển sang bố cục đen trắng tối giản, chỉ hiển thị những thông tin thiết yếu nhất cho việc lái xe.

Chế độ tiết kiệm pin mới trên Google Maps ẢNH: GOOGLE

Quan trọng hơn, nó tận dụng công nghệ Always-On Display để giảm thiểu đáng kể mức tiêu thụ điện năng. Google tự tin tuyên bố chế độ này có thể kéo dài thời lượng pin thêm tới 4 giờ, một con số ấn tượng cho những chuyến đi dài hoặc khi điện thoại sắp cạn pin.

Điều hướng là một trong những tác vụ khiến pin điện thoại thông minh tụt nhanh nhất. Vì vậy, sự xuất hiện của Power Saving là một tin đáng mừng. Tuy nhiên, Google đã quyết định biến đây thành một tính năng độc quyền cho dòng Pixel 10, có nghĩa là hàng triệu người dùng Android khác sẽ không được hưởng lợi từ sự cải tiến này.

Chưa dừng lại ở đó, một trang hỗ trợ còn tiết lộ thêm rằng tính năng này hiện chỉ khả dụng ở chế độ lái xe, không hỗ trợ điều hướng khi đi bộ hoặc đi xe đạp. Đây là một điểm trừ lớn, vì hầu hết ô tô ngày nay đều có sẵn cổng sạc USB, khiến tính năng này có vẻ ít hữu dụng hơn đối với chính nhóm đối tượng mà nó nhắm đến.

Nếu là một trong số ít những người sở hữu Pixel 10, bạn có thể dễ dàng kích hoạt tính năng này. Sau khi bắt đầu điều hướng, chỉ cần nhấn nút nguồn, điện thoại sẽ tự động chuyển Google Maps sang chế độ tiết kiệm pin. Để thoát, bạn chỉ cần chạm vào màn hình hoặc nhấn nút nguồn một lần nữa.

Đối với phần còn lại của thế giới Android, mọi người sẽ phải tiếp tục chờ đợi và hy vọng Google mở rộng tính khả dụng của tính năng này trong tương lai.