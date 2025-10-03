6 loại ứng dụng âm thầm 'ngốn' cạn pin điện thoại

Theo MakeUseOf, tình trạng pin điện thoại yếu vào cuối ngày là nỗi ám ảnh của không ít người dùng, kể cả khi đang sử dụng một chiếc smartphone mới. Tuy nhiên, thủ phạm có thể không nằm ở viên pin mà lại đến từ chính những ứng dụng đang âm thầm hoạt động trong nền mà bạn không hay biết.

Nhiều người thường cho rằng game đồ họa cao hay các ứng dụng mạng xã hội là nguyên nhân chính gây hao pin. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Những 'kẻ ngốn pin' thực sự đôi khi lại là những ứng dụng mà bạn không ngờ tới nhất. Một khi đã xác định được thủ phạm, việc lấy lại quyền kiểm soát pin điện thoại sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Điện thoại nhanh hết pin là nỗi ám ảnh của người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFIXINDIAN

Tại sao chúng lại 'ngốn' pin đến vậy?

Có ba cơ chế chính mà các ứng dụng này âm thầm tiêu thụ năng lượng của điện thoại bạn, ngay cả khi bạn không mở chúng:

Làm mới và đồng bộ hóa trong nền : Các ứng dụng tin tức, email, mạng xã hội liên tục kết nối internet để kiểm tra thông báo và cập nhật dữ liệu mới. Hoạt động nhỏ nhưng diễn ra liên tục này sẽ cộng dồn và gây hao pin đáng kể.

: Các ứng dụng tin tức, email, mạng xã hội liên tục kết nối internet để kiểm tra thông báo và cập nhật dữ liệu mới. Hoạt động nhỏ nhưng diễn ra liên tục này sẽ cộng dồn và gây hao pin đáng kể. Tự động tải về và sao lưu : Các ứng dụng như YouTube, Spotify có thể tự động tải nhạc, video để bạn nghe offline. Trong khi đó, Google Drive hay OneDrive lại âm thầm sao lưu ảnh của bạn. Nếu không kiểm soát, chúng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

: Các ứng dụng như YouTube, Spotify có thể tự động tải nhạc, video để bạn nghe offline. Trong khi đó, Google Drive hay OneDrive lại âm thầm sao lưu ảnh của bạn. Nếu không kiểm soát, chúng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Dịch vụ vị trí (GPS): Bất kỳ ứng dụng nào sử dụng vị trí thời gian thực - từ ứng dụng thời tiết, gọi xe cho đến theo dõi sức khỏe - đều kích hoạt các cảm biến GPS vốn rất tốn pin.

Ứng dụng chạy nền gây hao pin khó kiểm soát ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm mặt 6 'kẻ giấu mặt' chuyên ngốn pin điện thoại

Ngoài game và mạng xã hội, hãy đặc biệt chú ý đến 6 loại ứng dụng sau đây:

Ứng dụng tin tức: Liên tục làm mới để cập nhật tin bài, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng widget trên màn hình chính.

Liên tục làm mới để cập nhật tin bài, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng widget trên màn hình chính. Ứng dụng theo dõi sức khỏe và bước chân : Các ứng dụng như Strava, MyFitnessPal luôn bật GPS để ghi lại hoạt động, kể cả khi bạn không tập luyện.

: Các ứng dụng như Strava, MyFitnessPal luôn bật GPS để ghi lại hoạt động, kể cả khi bạn không tập luyện. Ứng dụng lưu trữ đám mây : Google Drive, OneDrive, Dropbox... âm thầm đồng bộ và sao lưu dữ liệu, gây hao pin mà bạn khó nhận ra.

: Google Drive, OneDrive, Dropbox... âm thầm đồng bộ và sao lưu dữ liệu, gây hao pin mà bạn khó nhận ra. Ứng dụng streaming và âm nhạc : Spotify, Netflix, YouTube... không chỉ tốn pin khi phát mà còn khi tự động tải nội dung về máy.

: Spotify, Netflix, YouTube... không chỉ tốn pin khi phát mà còn khi tự động tải nội dung về máy. Ứng dụng nhà thông minh và trợ lý ảo : Các ứng dụng như Alexa, Google Home luôn trong trạng thái chờ lệnh và duy trì kết nối, tiêu tốn một lượng pin không nhỏ.

: Các ứng dụng như Alexa, Google Home luôn trong trạng thái chờ lệnh và duy trì kết nối, tiêu tốn một lượng pin không nhỏ. Ứng dụng mua sắm và săn ưu đãi: Các nền tảng như Amazon, Shopee, Lazada thường xuyên gửi thông báo đẩy, khiến điện thoại phải hoạt động liên tục và làm cạn kiệt pin.

Tự tay 'bắt bệnh' và 'chữa trị' cho pin điện thoại

Dù phải đối mặt với nhiều 'kẻ thù', nhưng điện thoại vẫn có sẵn công cụ để tìm ra chúng. Hãy làm theo các bước đơn giản sau:

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên điện thoại.

Tìm và chọn mục Pin (Battery). Tại đây, bạn sẽ thấy một danh sách chi tiết các ứng dụng đã tiêu thụ pin nhiều nhất trong 24 giờ qua.

Nhấn vào tên của một ứng dụng trong danh sách.

Tìm các tùy chọn liên quan đến quản lý pin, ví dụ như 'Hoạt động trong nền' (Background activity) hoặc 'Mức sử dụng pin' (Battery usage). Tại đây, bạn có thể chọn Hạn chế (Restrict) hoặc Tối ưu hóa (Optimize) để ngăn ứng dụng tự do chạy ngầm.

Tinh chỉnh khả năng tiêu thụ pin trên ứng dụng Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Thay vì đổ lỗi cho viên pin, hãy tạo thói quen kiểm tra và thiết lập cài đặt pin cho mỗi ứng dụng mới ngay sau khi cài đặt. Việc này chỉ mất vài phút nhưng có thể giúp bạn kéo dài thời lượng sử dụng pin thêm nhiều tiếng đồng hồ, đặc biệt hữu ích khi bạn ở ngoài đường mà không mang theo sạc hay pin dự phòng.