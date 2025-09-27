Samsung sắp sao chép tính năng 'gõ mặt lưng' của iPhone?

Theo Sammy Fans, một tin vui cho người dùng Samsung, khi tính năng chạm hai lần vào mặt lưng để thực hiện thao tác nhanh, vốn là 'đặc sản' trên điện thoại của Apple và Google, cuối cùng cũng sắp được Samsung tích hợp trực tiếp vào One UI, chấm dứt thời kỳ phải cài đặt phức tạp qua ứng dụng Good Lock.

One UI 8.5 sẽ mang đến khả năng chạm mặt lưng để điều khiển

Từ lâu, người dùng điện thoại Samsung đã có thể kích hoạt tính năng chạm vào mặt lưng, nhưng phải trải qua nhiều bước rườm rà như tải ứng dụng tùy biến sâu Good Lock, sau đó cài thêm mô-đun Registar bên trong. Cách làm này không chỉ phức tạp với người dùng phổ thông mà còn hạn chế vì không phải dòng máy Galaxy nào cũng hỗ trợ Good Lock, khiến một bộ phận lớn người dùng không thể sử dụng được.

Điện thoại Galaxy sắp có khả năng chạm mặt lưng để điều khiển ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Tuy nhiên, theo bằng chứng được các chuyên gia tại trang Android Authority phát hiện trong bản dựng One UI 8.5, Samsung đang âm thầm phát triển tính năng này để trở thành một tính năng gốc, được tích hợp sẵn trong hệ điều hành.

Điều này có nghĩa là người dùng sẽ có thể bật và tùy chỉnh nó trực tiếp từ phần Settings mà không cần bất kỳ ứng dụng nào khác. Theo thông tin rò rỉ, tính năng 'chạm hai lần vào mặt lưng' sẽ hỗ trợ ít nhất 7 chức năng nhanh cực kỳ hữu ích:

Chụp ảnh màn hình

Bật đèn pin

Mở trung tâm thông báo

Mở một ứng dụng tùy chọn

Kích hoạt màn hình riêng tư

Mở cài đặt nhanh

Chọn thông minh bằng AI

Việc tích hợp thẳng tính năng này vào hệ thống cho thấy Samsung đang lắng nghe người dùng và tiếp tục nỗ lực tinh giản phần mềm One UI. Thay vì bắt người dùng phải trải nghiệm qua nhiều ứng dụng, hãng đang dần mang những tùy chỉnh hay nhất vào cài đặt mặc định, giúp việc cá nhân hóa điện thoại trở nên dễ dàng và trực quan hơn.

Đây là một nâng cấp tuy nhỏ nhưng đáng giá, giúp trải nghiệm người dùng trên điện thoại Galaxy trở nên hoàn thiện hơn và không còn thua kém các đối thủ cạnh tranh.