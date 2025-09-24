Samsung sắp 'chia tay' OneDrive trên điện thoại Galaxy

Theo Neowin, một tin tức bất ngờ vừa được phát hiện có thể gây ảnh hưởng lớn đến những người dùng điện thoại Samsung Galaxy đang quen với việc sao lưu ảnh và video lên dịch vụ OneDrive. Bằng chứng từ một phiên bản phần mềm trong tương lai cho thấy Samsung dường như đang chuẩn bị 'cắt đứt' liên kết sâu với OneDrive để đưa dịch vụ 'cây nhà lá vườn' Samsung Cloud trở lại vị trí trung tâm.

Samsung muốn người dùng 'bỏ rơi' OneDrive để quay về với Samsung Cloud

Theo một phát hiện mới nhất từ trang công nghệ Android Authority, mối quan hệ đối tác kéo dài khoảng 6 năm giữa Samsung và Microsoft có thể sắp đi đến hồi kết. Cụ thể, trong lúc 'mổ xẻ' tệp cài đặt (APK) của ứng dụng Thư viện (Gallery) trên phiên bản One UI 8.5 sắp tới, họ đã tìm thấy những đoạn mã cho thấy Samsung đang lên kế hoạch ngừng hỗ trợ tính năng đồng bộ hóa mặc định với OneDrive.

Khả năng đồng bộ thư viện hình của thiết bị Galaxy lên OneDrive sắp chấm dứt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MSN

Các dòng thông báo được tìm thấy trong mã nguồn đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng về sự thay đổi sắp tới, cụ thể:

Keep your pictures and videos safe and synced with all your devices. (Sao lưu và đồng bộ hình ảnh, video an toàn trên toàn bộ thiết bị của bạn).

(Sao lưu và đồng bộ hình ảnh, video an toàn trên toàn bộ thiết bị của bạn). Samsung Cloud now lets you back up photos and videos and sync them across your devices. With this change, support for OneDrive will end. (Samsung Cloud hiện cho phép sao lưu và đồng bộ ảnh, video trên nhiều thiết bị. Với thay đổi này, việc hỗ trợ OneDrive sẽ chấm dứt).

(Samsung Cloud hiện cho phép sao lưu và đồng bộ ảnh, video trên nhiều thiết bị. Với thay đổi này, việc hỗ trợ OneDrive sẽ chấm dứt). Gallery will no longer support syncing with OneDrive. (Thư viện ảnh sẽ không còn hỗ trợ đồng bộ với OneDrive).

(Thư viện ảnh sẽ không còn hỗ trợ đồng bộ với OneDrive). Back up your Gallery to Samsung Cloud to keep your photos and videos safe and synced with all your devices. (Hãy sao lưu Thư viện của bạn lên Samsung Cloud để giữ ảnh và video an toàn, đồng bộ trên mọi thiết bị).

(Hãy sao lưu Thư viện của bạn lên Samsung Cloud để giữ ảnh và video an toàn, đồng bộ trên mọi thiết bị). A new way to protect your memories. (Một cách mới để bảo vệ những kỷ niệm của bạn).

(Một cách mới để bảo vệ những kỷ niệm của bạn). Sync with OneDrive ending soon . (Đồng bộ với OneDrive sẽ sớm kết thúc).

. (Đồng bộ với OneDrive sẽ sớm kết thúc). Keep your memories safe and synced. (Giữ cho kỷ niệm của bạn luôn an toàn và được đồng bộ).

Động thái này cho thấy Samsung đang muốn xây dựng một hệ sinh thái khép kín và đồng nhất hơn, tương tự như cách Apple đã làm rất thành công với iCloud. Bằng cách thúc đẩy người dùng chuyển sang Samsung Cloud, gã khổng lồ Hàn Quốc có thể kiểm soát trải nghiệm người dùng tốt hơn và tạo ra sự liền mạch giữa các thiết bị Galaxy.

Người dùng cần làm gì?

Việc loại bỏ tính năng tích hợp sẵn này chắc chắn sẽ gây ra ít nhiều bất tiện. Thay vì ảnh được tự động sao lưu lên OneDrive một cách liền mạch từ ứng dụng Thư viện, người dùng có thể sẽ nhận được thông báo yêu cầu chuyển dữ liệu sang Samsung Cloud.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là điều này không có nghĩa là bạn không thể sử dụng OneDrive được nữa. Người dùng vẫn có thể tải và sử dụng ứng dụng OneDrive độc lập từ cửa hàng Google Play để tiếp tục sao lưu hình ảnh của mình. Sự thay đổi ở đây là mất đi tính tiện lợi của việc tích hợp sâu vào hệ thống.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa có thông báo chính thức nào, nhưng những bằng chứng này là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một sự thay đổi lớn đang đến gần.