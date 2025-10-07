Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Google thua kiện, người dùng Android sắp được mua ứng dụng với giá rẻ hơn

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/10/2025 15:39 GMT+7

Thua kiện Epic, Google buộc phải thay đổi và việc tải ứng dụng Android sắp rẻ hơn.

Theo Business Insider, một tin tức chấn động vừa đến với người dùng Android khi tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Google, buộc gã khổng lồ công nghệ phải thực thi ngay lập tức những thay đổi mang tính cách mạng đối với Play Store. Điều này có thể đồng nghĩa với việc người dùng sắp được mua ứng dụng và các vật phẩm trong game với giá rẻ hơn, cũng như tải ứng dụng từ nhiều nguồn khác ngoài Play Store.

Google phải cho phép cửa hàng ứng dụng bên thứ ba trên Android

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa Google và Epic Games (nhà sản xuất game Fortnite). Theo đó, tòa án tối cao đã từ chối yêu cầu của Google về việc tạm hoãn phán quyết từ tòa án cấp dưới, vốn đã đứng về phía Epic Games trong vụ kiện chống độc quyền.

Google thua kiện , người dùng Android sẽ mua ứng dụng rẻ hơn từ Play Store - Ảnh 1.

Giá ứng dụng trên Play Store sắp 'mềm' hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc Google thua trong nỗ lực trì hoãn này đồng nghĩa với việc họ phải thực hiện các thay đổi lớn đối với hệ điều hành Android trước ngày 22.10. Các thay đổi này gồm có:

  • Mở cửa cho các cửa hàng ứng dụng cạnh tranh: Google không còn được độc quyền phân phối ứng dụng qua Play Store, mở đường cho các cửa hàng từ bên thứ ba xuất hiện trên Android.
  • Cho phép hệ thống thanh toán riêng: Các nhà phát triển sẽ được phép sử dụng hệ thống thanh toán của riêng họ, giúp họ né được khoản phí hoa hồng từ 15 - 30% của Google. Điều này có khả năng sẽ làm giảm giá mua ứng dụng và các vật phẩm trong ứng dụng cho người dùng.
  • Ngừng hạn chế tải xuống từ bên thứ ba: Người dùng có thể tải ứng dụng trực tiếp từ trang web của nhà phát triển một cách dễ dàng hơn.

Tranh chấp này bắt nguồn từ năm 2020 khi Epic Games kiện Google, cáo buộc hãng độc quyền bất hợp pháp trên thị trường phân phối ứng dụng và thanh toán trên Android. Vào tháng 12.2023, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Epic và phán quyết này đã được tòa phúc thẩm giữ nguyên vào tháng 7 qua.

Trong phản ứng của mình, Google bày tỏ sự thất vọng và cho rằng những thay đổi này sẽ "gây nguy hiểm cho khả năng tải xuống ứng dụng một cách an toàn của người dùng". Công ty cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi một cuộc kháng cáo toàn diện lên tòa án tối cao.

Đây không phải là cuộc chiến của riêng Google. Apple cũng đã đối mặt với một vụ kiện tương tự từ Epic Games và cũng bị buộc phải cho phép các liên kết thanh toán bên ngoài trên App Store. Điều này cho thấy một xu hướng lớn đang diễn ra, phá vỡ thế độc quyền của các ông lớn công nghệ trên thị trường ứng dụng di động.

Khám phá thêm chủ đề

