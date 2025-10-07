Google Maps gặp sự cố khi chuyển dữ liệu Dòng thời gian

Lỗi này đã ngăn cản người dùng Google Maps truy cập vào nhiều thông tin quan trọng. Mặc dù đã có một số giải pháp khắc phục được đưa ra trước đó, nhưng báo cáo cho thấy chưa một giải pháp nào được xem là hoàn toàn hiệu quả.

Google vẫn chưa đưa ra giải pháp chính thức giải quyết vấn đề đối với tính năng Dòng thời gian của Google Maps ẢNH: TECHRADAR

Dòng thời gian là một tính năng hữu ích trong Google Maps nhằm cho phép người dùng theo dõi vị trí và thời gian đã đến. Tính năng này cần thiết, đặc biệt đối với những người dùng cần nhớ lại những địa điểm đã ghé thăm, chẳng hạn như khi lập báo cáo chi phí. Vào năm 2023, Google đã thông báo sẽ ngừng cung cấp tính năng này trên phiên bản web của Google Maps, nhưng lại cho phép người dùng sao lưu dữ liệu Dòng thời gian trên điện thoại. Tuy nhiên, trải nghiệm này bị ảnh hưởng khi nhiều người vẫn gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

Người dùng Google Maps bức xúc vì lỗi tồn tại hơn một năm

Theo một người dùng chia sẻ trên Android Headlines, tính năng sao lưu Dòng thời gian đã không hoạt động ổn định trong hơn một năm qua. Mặc dù người dùng có thể bật tính năng này, nhưng nó thường không hoạt động hoặc xuất hiện thông báo lỗi. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là sau khi thay đổi mật khẩu tài khoản Google, người dùng không thể tạo bản sao lưu mới, cũng như không thể nhập hoặc khôi phục bản sao lưu hiện có. Việc đổi thiết bị hoặc đặt lại điện thoại cũng không giúp giải quyết vấn đề.

Trên diễn đàn hỗ trợ của Google, có một số báo cáo xác nhận tình trạng này, mặc dù không phải tất cả người dùng đều gặp phải sự cố này.

Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các báo cáo mới, do đó vẫn chưa có giải pháp chính thức để khắc phục sự cố. Một giải pháp thay thế mà người dùng có thể thử là sử dụng một tài khoản Google khác để đăng nhập vào Google Maps. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là người dùng sẽ không thể khôi phục hoặc hợp nhất hoàn toàn Dòng thời gian của mình.